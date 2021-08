Kultowe gry za darmo na GOG.com. Sprawdź, co w ofercie

W serwisie GOG.com pojawiły się trzy darmowe gry. Sprawdź, jakie tytuły możesz pobrać bezpłatnie.

W serwisie GOG.com pojawiły się trzy darmowe gry. Produkcje dostępne są za darmo do 3 września. W ofercie znajduje się RPG Ultima Underworld 1 i 2 oraz dwie części gier akcji, Syndiate Wars i Syndicate Plus.

Ultima Underworld

Ultima Underworld jest pierwszą w historii grą cRPG stworzoną w pełnym trójwymiarze. Ta produkcja z 1992 roku przetarła szlaki kolejnym grom, które w tej chwili uznawane są za kultowe. W pierwszej części trafiamy do fantastycznej krainy o nazwie Britania. Naszym zadaniem jest uratowanie porwanej córki lorda Britisha. W drugiej odsłonie kontynuujemy przygody głównego bohatera. Tym razem musimy znaleźć magiczny kamień. Kontroluje on stworzoną przez Guardiana czarną kopułę wiszącą nad zamkiem władcy Britanii.

Syndicate Plus

Gra Syndicate Plus ukazuje mroczną wizję przyszłości. Korporacyjne syndykaty walczą o globalną dominację. Kierują nimi ludzie dowodzący zespołami pół-ludzi, pół-robotów pozbawionych sumienia. Wcielamy się w postać jednego z dyrektorów marketingu, który ma poprowadzić własną grupę cyborgów najemników. Zrobi wszystko, aby osiągnąć swój cel i zadowolić przełożonych. Na interaktywnej mapie możemy robić wszystko, wysadzać budynki, podpalać drzewa, kraść samochody i strzelać bez opamiętania. Syndicate Plus to kwintesencja cyberpunka.

Syndicate Wars

Syndicate Wars to kontynuacja gry Syndicate Plus. Opiera się ona na bardzo podobnych założeniach. W tym połączeniu gry akcji i strategii ponownie staniemy na czele oddziału cyborgów. Ład, który udało nam się wprowadzić w pierwszej odsłonie jest zagrożony przez wirus o nazwie Harbringer. Stosowana do tej pory technologia, która wpływała na umysły ludzi jest przez niego niwelowana. Buntownicy wszczynają powstanie przeciwko EuroCorp. Od rezultatu tej walki zależą dalsze losy świata.

