Kultowy Blade Runner doczeka się odświeżonej wersji. Premiera już w tym roku!

Blade Runner powraca! Już pod koniec roku zagramy w odświeżoną wersję klasycznej przygodówki z 1997 roku.

Blade Runner (w Polsce bardziej znany jako „Łowca androidów”) to już obecnie klasyka kina. Film w reżyserii Ridely'a Scotta doczekał się po latach, a konkretnie w 1997 roku, swojej "growej" adaptacji. Produkcja autorstwa Westwood Studios należała do popularnego wówczas gatunku - gier przygodowych typu point-and-click. Podobnie jak w pierwowzorze, akcja gry przenosiła nas do ponurej wizji Los Angeles z 2019 roku.

Choć gra Blade Runner nie uzyskała takiego rozgłosu jak film, to należy ona do grona najlepszych przedstawicieli swojego gatunku w historii. Nic zatem dziwnego, że w dobie licznych remake'ów i remasterów zapowiedziano właśnie odświeżoną wersję gry.

Blade Runner Enhanced, bo o niej mowa, powstaje przy współpracy firmy Alcon Entertainment oraz studia Nightdive. Twórcy remastera zdradzili, że nowy "Łowca Androidów" to jedno z najważniejszych wyzwań w ich historii. Może być to spowodowane m.in. tym, że studio Nightdive nie miało do swojej dyspozycji kodu źródłowego oryginalnej wersji gry, który zaginął lata temu. Oznacza to, że wiele elementów produkcji powstaje niemal całkowicie od zera. Na ten temat wypowiedział się Larry Kuperman - dyrektor ds. Rozwoju biznesu w Nightdive:

Prawdą jest, że oryginalny kod źródłowy Blade Runner został utracony. Starannie przeprojektowaliśmy kod, importując go do własnego silnika KEX, potężnego narzędzia, które pozwala nam wykonywać porty klasycznych konsolowych tytułów, nawet w obliczu dość trudnych sytuacji.

Blade Runner Enhanced zapewni nam odświeżone modele postaci, poprawione animacje i przerywniki filmowe oraz wsparcie dla współczesnych kontrolerów i monitorów. Premiera gry odbędzie się jeszcze w tym roku na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch i PC. Na dokładną datę debiutu musimy jeszcze trochę poczekać.

źródło: wccftech.com