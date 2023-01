Kup Lidlomixa i zgarnij kupon rabatowy na niezłą sumę! Ta akcja w Lidlu nie potrwa długo

O wyspecjalizowanych robotach kuchennych z Lidla chodzą już legendy. Jeśli planowałeś zakup jednego z nich, możesz dodatkowo otrzymać specjalny kupon rabatowy, który wydasz w sklepie online na co tylko zechcesz. Sprawdź, jak to działa, póki obowiązuje promocja!

Sklep internetowy Lidla ma do zaoferowania naprawdę sporo niespodzianek, co udowadnia m.in. zasobność oferty elektronarzędzi oraz AGD. Nie sposób nie wspomnieć tu o markach własnych, które niejednokrotnie stawały się prawdziwymi bestsellerami (więcej przeczytasz o nich w naszym wpisie: Lidl: marki własne - co warto wiedzieć? Zebraliśmy najciekawsze informacje). Jeden ze sprzętów wywołał szczególne zainteresowanie, a mowa tu o tańszej alternatywie dla znanego Thermomixa. Jeśli rozważałeś jego zakup, nadeszła idealna okazja, zwłaszcza jeśli lubisz oszczędzać...

Kup Monsieur Cuisine Connect, a kupon rabatowy wykorzystaj na co tylko chcesz

Monsieur Cuisine Connect SKMS o mocy 1100 Watt zdobył sympatię niemal od samej premiery, wyprzedając się stosunkowo szybko. Jakiś czas temu ponownie trafił do oferty sklepu internetowego, będąc nieco bardziej dostępnym niż w przeszłości. Sprzęt jest nowoczesną formą robota w atrakcyjnej cenie - posiada moduł Wi-Fi, a wybór posiłków, instrukcje oraz wszelkie czynności są wyświetlane na 7-calowym, czytelnym ekranie. Wśród automatycznych programów znajdziesz ugniatanie, gotowanie na parze oraz podsmażanie - choć to zaledwie ułamek tego, co potrafi popularny model Lidlomixa.

Przejdźmy do szczegółów:

maks. pobór mocy: 1100 W: 1050 W (funkcja gotowania), 800 W (mieszanie)

napięcie: 220-240 V, 50/60 Hz

prędkość obrotowa: ok. 120–5200 obr./min.

pojemność misy: ok. 4,5 l

pojemność użytkowa misy: ok. 3 l

waga: ok. 5 kg (podział na 5 g)

długość przewodu zasilającego: ok. 110 cm

zintegrowana waga kuchenna do bezpośredniego ważenia w urządzeniu (co 5 g, do 5 kg)

10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do miksowania pulsacyjnego

z obrotami w prawą i w lewą stronę

regulacja temperatury w zakresie 37–130°C

99-minutowy timer

Urządzenie jest dostępne online już teraz, w cenie 1899 zł. Kupując Monsieur Cuisine Connect możesz odebrać kupon rabatowy o wartości 200 zł, który wykorzystasz w sklepie internetowym Lidla przy następnych zakupach. Jedynym ograniczeniem jest przekroczenie kwoty zakupów wynoszącej 220 zł - na realizację masz czas do 28 lutego.