Kup Samsung A53 w T-Mobile, a słuchawki Galaxy Buds 2 dostaniesz za darmo!

Świetna promocja w T-Mobile! Podpowiadamy co zrobić, aby otrzymać ten świetny prezent!

Fot. T-Mobile

Telefon i słuchawki - to teraz podstawa uniwersalnej rozrywki. Dzięki takiemu pakietowi ulubiony sposób spędzania czasu - słuchani muzyki, oglądanie filmów, granie w gry - możemy zawsze mieć ze sobą. Z telefonem w ręku i słuchawkami w uszach nigdy nie będziemy się nudzić, a każda podróż autobusem czy spacer do szkoły będzie świetną przygodą. Właśnie taki zestaw przygotował T-Mobile w promocji oferowanej dla swoich klientów.

Aż do 6 czerwca, po aktywowaniu nowego smartfona Samsung Galaxy A53 5G, możemy dostać Galaxy Buds2 za darmo! Jest to nie byle jaki prezent, gdyż same słuchawki kosztują 649 zł. Dodatkowo sam smartfon jest dostępny w obniżonej cenie, która aktualnie wynosi 1499zł (obniżka z 2099 zł).

Fot. Samsung

Wystarczy wybrać ten telefon w abonamencie L Nielimitowana, który oferuje nie tylko nielimitowane rozmowy i SMSy w abonamencie, ale także nieskończony transfer internetu mobilnego z dostępem do 5G. Warto też pamiętać, że telefon musi być aktywowany przed 6 czerwca, jednak jego zakup musi mieć miejsce do 29 maja!

Aby wziąć udział w promocji, wystarczy, po zakupie telefonu, zarejestrować go w aplikacji Samsung Members, a także odpowiednio wypełnić formularz dostępny w tej apce. Po spełnieniu tych formalności, w ciągu 21 dni, powinny do nas trafić nowe słuchawki! Więcej szczegółów można uzyskać na stronie promocji.