Kup nowy samochód Kia, a Apple Watch dostaniesz gratis

Koncern Kia/Hyundai zamierza zachęcić konsumentów do zakupu najnowszego modelu Kia EV6 darmowym zegarkiem Apple Watch. Dlaczego wybrano akurat smartwartcha od Apple?

Nowe modele samochodów osobowych coraz bardziej przypominają komputery na czterech kółkach. Producenci prześcigają się we wprowadzaniu coraz to nowszych technologii. Kluczyk z ekranem lub aplikacja mobilna do sterowania autem nikogo już nie dziwią. Kia zdecydowała się na kolejny krok. W celu promowania inteligentnych funkcji nadchodzącego samochodu elektrycznego Kia EV6 w gratisie do samochodu kupujący otrzymają nowy zegarek Apple Watch.

Kia EV6 First Edition

Kia poinformowała, że 1500 pierwszych kupujących model EV6 First Edition otrzyma darmowy zegarek Apple Watch, kartę przedpłacona do korzystania z ładowarek bezprzewodowych oraz wallboxa. Promocja obecnie ruszyła w Stanach Zjednoczonych.

O ile gratisy w postaci ładowarki naściennej wallbox oraz przedpłaconej karty do ładowarek miejskich nie dziwią, to co w pakiecie robi zegarek Apple Watch?

Okazuje się, że z wykorzystaniem zegarka Apple Watch, Kia zamierza promować nową aplikację Kia Connect, która pozwala na uzyskanie dostępu do najważniejszych funkcji auta wprost z naszego nadgarstka. Po sparowaniu zegarka z iPhonem oraz aplikacją Kia Connect, właściciele otrzymają możliwość zdalnego uruchamiania i zatrzymywania ładowania, sprawdzania zużycia energii oraz poziomu naładowania akumulatorów. Możliwe będzie również zdalne uruchomienie klimatyzacji.

Kia EV6 to pierwsze auto zbudowane na nowej architekturze E-GMP. Co ciekawe Apple rozważało współpracę z koncernem Hyundai nad swoim autem elektrycznym Apple Car, które miało korzystać z architektury E-GMP. Obecnie wiemy już, że firmy raczej nie będą wspierać się podczas projektowania nowego samochodu firmy Apple.

Rezerwacje Kia EV6 First Edition startują 3 czerwca 2021 roku. Dostawy aut rozpoczną się na początku 2022 roku. W chwili obecnej nie wiemy o jaki zegarek Apple Watch chodzi. Możliwe, że Kia dorzuci do aut model Apple Watch Series 7, który nie został jeszcze zaprezentowany.

