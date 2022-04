Kup realme 9 Pro 5G w T-Mobile 300 zł taniej i zgarnij słuchawki w prezencie!

Trwa promocja na realme 9 Pro 5G, który można teraz kupić w T‑Mobile 300 zł taniej, a dodatkowo otrzymać w prezencie słuchawki realme Buds Q2s w ofercie abonamentu z internetem bez ograniczeń w smartfonie.

W promocyjnej ofercie w T‑Mobile, smartfon realme 9 Pro 5G można kupić za 1199 zł, czyli 300 zł taniej w taryfie „L Nielimitowana” w stosunku do jego regularnej ceny. W taryfach M i S zniżki na ten telefon wynoszą odpowiednio 200 zł i 100 zł. Co więcej, klient otrzyma słuchawki bezprzewodowe realme Buds Q2s gratis zarówno w taryfie „L Nielimitowana”, jak i taryfie „M Nielimitowana”.

Smartfon realme 9 Pro 5G ze zniżką 300 zł dostępny jest w usłudze abonamentowej „L Nielimitowana” z rozmowami, SMS-ami i MMS-ami bez limitu oraz internetem 5G – nieograniczonym żadnym limitem prędkości czy wielkością pakietu. Dodatkowo osoby, które zdecydują się na ten wariant abonamentu, otrzymują bezpłatny dostęp do usługi „Rozrywka Uwolniona” na 12 miesięcy, pozwalającej na korzystanie z różnych platform streamingowych. Mogą liczyć także na 300 zł dodatkowej zniżki na urządzenie.

Akcja promocyjna potrwa od 12 do 25 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Link do promocji