Kup tanio gry na Xbox One i Xbox Series X|S. Ponad 450 gier w promocji na Xbox Store

W sklepie Microsoftu - Xbox Store, wystartowała właśnie wielka wyprzedaż gier na konsole Xbox. Czeka na was blisko 450 gier w promocji.

Właśnie wystartowała wyprzedaż w Xbox Store. W promocyjnych cenach kupicie niemal 450 gier (fot. Microsoft)

Microsoft postanowił zareagować prewencyjnie na zapowiadaną przez konkurencję wyprzedaż w postaci Days of Play i właśnie do Xbox Store zawitało mnóstwo promocji na najpopularniejsze gry na konsole Xbox One i Xbox Series X|S.

Gry w promocji na Xbox One i Xbox Series X|S

W ramach najnowszej wyprzedaży w Xbox Store przeceniono blisko 450 tytułów, wśród nich szczególnie warto zwrócić uwagę na:

Powyższe propozycji to oczywiście mały wycinek, tego co oferuje najnowsza wyprzedaż w Xbox Store.

