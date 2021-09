Kupić Apple Watch Series 6 teraz, czy poczekać na premierę Series 7?

Zastanawiacie się nad kupnem smartwatcha Apple? Zobaczcie, czy bardziej opłaci Wam się zakup starszego modelu, czy jednak warto będzie poczekać na premierę tegorocznego Apple Watch Series 7.

Apple przyzwyczaiło nas już do tego, że jesienne miesiące obfitują w premiery nowych urządzeń z logiem nadgryzionego jabłka. Spodziewamy się między innymi iPhone 13 oraz Apple Watch Series 7, które mają zostać oficjalnie zaprezentowane przez producenta jeszcze w tym miesiącu.

I właśnie tym drugim poświecimy nieco więcej czasu. Wielu użytkowników iPhone'ów zapewne posiada, bądź myśli nad zakupem smartwatcha. Aby uzyskać odpowiednią kompatybilność niezbędny jest oczywiście zakup produktu Apple. I w tym zamierzamy wam dzisiaj pomóc. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy warto kupować starszy model Apple Watch Series 6 tuż przed premierą jego następcy, czy jednak lepiej będzie poczekać z zakupem na premierę Apple Watch Series 7?

Apple Watch Series 6 tanieje, ale bardzo wolno

To, z czego Apple jest bardzo dobrze znane, a co może niekoniecznie podobać się chętnym na ich produkty, to fakt jak długo urządzenia gigant z Cupertino utrzymują swoją cenę z dnia premiery. Obecna generacja smartwatchy nie jest w tej kategorii żadnym wyjątkiem. W dniu premiery 18 września 2020 roku za nowy Apple Watch Series 6 w rozmiarze 40 mm trzeba było zapłacić 1899 złotych.

Jak wygląda to po blisko roku? Ceny mniejszych wariantów zegarków w większości sklepów rozpoczynają się od 1799 złotych. W ciągu roku straciły więc na wartości niespełna sto złotych. Podobnie prezentuje się sytuacja w kwestii większych zegarków z kopertą 44 mm. Ich obecne ceny wahają się wokół 2000 złotych. Warto też śledzić liczne promocje, dzięki którym mogą one ulec znacznej obniżce, choć Apple jest w tej kwestii bardzo restrykcyjne.

O ile nie spodziewamy się, że cena Apple Watch Series 7 będzie aż tak niska, to nawet w najczarniejszym scenariuszu kwota, jaką przyjdzie nam zapłacić za najnowszy zegarek w rozmiarze 41 mm nie powinna przekroczyć dwóch tysięcy złotych. Warto więc będzie poczekać te kilka tygodni i zapłacić trochę więcej, aby otrzymać nowsze, bardziej aktualne urządzenie.

Warto też mieć na uwadze fakt, że cena Apple Watch Series 6 może nieznacznie spaść po premierze jego następcy. Kolejne tygodnie mogą więc być dobrym momentem na zakup starszej wersji

Apple Watch Series 6 to dobrze znana konstrukcja

Kolejnym argumentem za okazaniem pewnej dozy cierpliwości będzie niemal pewne już kompletne przeprojektowanie wyglądu nowych zegarków. Apple Watch Series 6 posiada doskonale znany od lat wygląd, który tak naprawdę przez ten czas nie uległ żadnym poważnym zmianom. Osoby korzystające z Apple Watch od kilku generacji przyzwyczajone już są zapewne do zaokrąglonych kształtów koperty oraz wyświetlacza.

Apple Watch Series 6 Fot. Apple

Gigant z Cupertino po raz pierwszy od lat zdecydował się na tak radykalne zmiany w projekcie swoich zegarków. Chcąc ujednolicić wygląd swoich produktów przeprojektował dobrze znaną konstrukcję smartwatcha. W tym roku spodziewamy się płaskiego ekranu oraz spłaszczonej ramki wokół niego. Jedynie zaokrąglone rogi koperty będą przypominały nam o designie starszych urządzeń.

Apple Watch Series 7 Fot. Jon Prosser / @RendersbyIan

Zmienią się także rozmiary kopert, a nowe zegarki urosną wzglądem poprzedników: z 40 do 41 mm oraz z 44 do 45 mm. Razem ze zmianą wyglądu spodziewamy się także większego ekranu: w porównaniu do Apple Watch Series 6 będzie to nawet 16 procent więcej pikseli.

watchOS 8 zaoferuje o wiele więcej

Duże zmiany w wyglądzie nie są jednak jedyną nowością, która czeka osoby myślące o zakupie nowego smartwatcha. Już w maju Apple zapowiedziało, że Apple Watch Series 7 będą pracować pod kontrolą nowego systemu operacyjnego watchOS 8. Ma on zaoferować jeszcze lepszą kompatybilność z naszym iPhone oraz szereg nowych możliwości, których nie znajdziemy w watchOS 7, który kontroluje pracę Apple Watch Series 6.

Ma on zaoferować wiele nowych opcji zdrowotnych oraz fitness, a nowością ma być możliwość korzystania z aplikacji Zdjęć, która umożliwi nam ustawianie nowych, unikatowych tarcz. O ile możemy spodziewać się usprawnień względem poprzedniej wersji systemu, to z pewnością nie możemy mówić o rewolucji. Apple skupiło się w tym roku przede wszystkim na konstrukcji nowego zegarka, nie na jego oprogramowaniu.

Czy Apple Watch Series 6 to przestarzały zegarek?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: nie. Jest to urządzenie, które na rynku zadebiutowało zaledwie rok temu i oferuje wiele ciekawych rozwiązań. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że od premiery jego następcy dzielą nas zapewne dni, lub maksymalnie tygodnie, warto wstrzymać się z jego zakupem. Paradoksalnie winne jest temu samo Apple. Gdyby Apple Watch Series 6 tracił na wartości nieco szybciej, być może byłby w stanie przyciągnąć do siebie nowych użytkowników nawet rok po premierze. Jednak fakt, że wciąż musimy wydać na niego co najmniej 1800 złotych sprawia, że należy poważnie zastanowić się nad tym wydatkiem.

Apple Watch Series 7 mają zadebiutować w połowie września. Wtedy poznamy wszystkie szczegóły, do których leaksterom nie udało się jeszcze dotrzeć. Spodziewamy się, że jego cena nie będzie się znacząco różniła od tej, jaka obecnie widnieje przy Apple Watch Series 6. Zdecydowanie warto będzie poczekać z zakupem smartwatcha Apple na pojawienie się tegorocznego modelu, nawet pomimo spodziewanych opóźnień w dostawach. Będzie to urządzenie po prostu nowsze, oferujące płynniejszą pracę, więcej funkcji oraz nowy wygląd i rozmiar, które wyróżniają je od poprzednika.

