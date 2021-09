Kupić iPhone 12 teraz czy zaczekać na premierę iPhone 13? [AKTUALIZACJA 16.09.2021]

iPhone 12 bije rekordy sprzedażowe. Czy w dobie zbliżającej się premiery iPhone’a 13 nadal warto kupić zeszłoroczny model?

Spis treści

Co roku w miesiącach wakacyjnych mnóstwo konsumentów staje przed takim samym wyborem. W okresie poprzedzającym powrót do szkoły i na uczelnię wiele osób decyduje się na wymianę swojego sprzętu elektronicznego. Sprzyjają temu liczne promocje oraz nieco większa ilość czasu związana z sezonem urlopowym.

iPhone 12 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Najnowsze wyniki sprzedażowe jasno pokazują, że konsumenci bardzo chętnie sięgają po najnowsze smartfony firmy Apple z rodziny iPhone 12. Urządzenia te zostały zaprezentowane w październiku 2020 roku. Premiera i wprowadzenie na rynek zostało opóźnione w związku z szalejąca na całym świecie pandemią koronawirusa. Apple przez długi czas nie mogło poradzić sobie z produkcją odpowiedniej ilości egzemplarzy, a konsumenci rzucili się na nowe smartfony. Wyników sprzedażowych nie zepsuł nawet iPhone 12 mini, który sprzedaje się poniżej oczekiwań. Przeszkodą nie była także wyszą, niż dotychczas cena bazowego iPhone'a 12, który zdrożał o 600 zł.

Zobacz również:

Klienci pokochali iPhone'a 12 za świetny design z klasyczną, płaską ramką znaną ze starych modeli iPhone'a. Nie bez znaczenia jest też lepszy aparat, wsparcie dla 5G, lepsze materiały wykończeniowe czy świetny ekran Super Retina XDR.

Z drugiej strony kariera rynkowa iPhone'a 12 jako flagowca dobiega powoli końca. Apple zamierza w tym roku wrócić do klasycznego cyklu wydawniczego i wprowadzić nowe modele na półki sklepowe już we wrześniu. Oznacza to, że iPhone 12 będzie flagowym modelem przez zaledwie niecałe 10 miesięcy (modele iPhone 12 Pro Max i iPhone 12 mini pojawiły się w sprzedaży dopiero w listopadzie).

Jeżeli jesteś aktualnie w trakcie zakupu nowego smartfona i zastanawiasz się nad iPhone'em, masz niemały orzech do zgryzienia. Możesz wybrać iPhone'a 12, starsze modele iPhone 11, iPhone Xr, iPhone SE 2020 lub zaczekać chwilę na premierę iPhone'a 13. Która z opcji jest atrakcyjniejsza?

Czy iPhone 12 to przestarzały smartfon?

Z pewnością nie, ale musimy zdawać sobie sprawę, że jego kariera rynkowa dobiega końca. We wrześniu ze sprzedaży znikną modele iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max. Dodatkowo Apple obniży ceny iPhone'a 12. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie egzemplarze iPhone 12 Pro/Pro Max nagle znikną ze sklepów. Dodatkowo premiera nowego modelu nie spowoduje, ze iPhone 12 z miejsca stanie się przestarzałym i nieopłacalnym wyborem.

iPhone 12 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

iPhone 12 vs iPhone 13 - nowy będzie lepszy, ale na ile?

W chwili obecnej nie znamy dokładnej specyfikach technicznej smartfonów z rodziny iPhone 13. Wszystkie plotki i materiały o nadchodzących modelach gromadzimy w naszym materiale zbiorczym, z którym zapoznasz się tutaj. Jedno jest pewne - iPhone 13 nie będzie rewolucją. Apple dopracuje niektóre elementy, zastosuje lepszy aparat, wydajniejszy procesor i bardziej energooszczędny modem. Pojawi się również podwyższona częstotliwość odświeżania ekranu, która zarezerwowana będzie dla droższych modeli z Pro/Pro Max w nazwie.

Aparat iPhone 12 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Jeżeli nie jesteś fanem nowych technologi i nie interesują Cię wyniki smartfonów w testach syntetycznych to zapewne nie zauważysz dużej różnicy pomiędzy modelami z rodzin iPhone 12 i iPhone 13.

Kupno iPhone'a 12 przed premierą iPhone'a 13 nie ma uzasadnienia ekonomicznego

Sprzęt od Apple znany jest z tego, że bardzo dobrze trzyma na wartości. Dodatkowo gigant z Cupertino nie pozwala na znaczne odchyłki od sugerowanych cen detalicznych. Oznacza to, że sklepy oraz operatorzy nie mogą organizować atrakcyjnych promocji. Jest to sytuacja przeciwna do flagowców z Androidem, które nierzadko już po zakończeniu przedsprzedaży tanieją o kilkaset złotych.

iPhone 12 w chwili obecnej jest niewiele tańszy, niż podczas premiery. Sugerowane ceny detaliczne nie zmieniły się i wynoszą od 3599 zł za iPhone'a 12 mini z 64 GB wbudowanej pamięci masowej do 7199 zł za iPhone'a 12 Pro Max w maksymalnej konfiguracji pamięciowej.

Cena iPhone'a 12 zauważalnie spadnie po premierze iPhone'a 13. Apple oficjalnie przeceni modele z rodziny iPhone 12 o kilkaset złotych. Wybrane modele z rodziny iPhone 12 nadal pozostaną w oficjalnej sprzedaży. Ich ceny startować będą od około 3000 zł.

Ramka iPhone 12 Pro ze stali nierdzewnej fot. Daniel Olszewski / PCWorld

We wrześniu 2021 roku za iPhone'a 13 zapłacimy tyle samo ile w sierpniu 2021 roku trzeba wydać na iPhone'a 12. Czy interes ten jest zatem opłacalny? Odpowiedź jest jedna i brzmi NIE.

iPhone 12 może być świetną (i tańszą) alternatywą dla iPhone'a 13

Wiemy już, że iPhone 13 nie będzie rewolucyjną konstrukcją. Dodatkowo jesteśmy w stanie przewidzieć, że iPhone 12 we wrześniu 2021 roku zauważalnie staniej. Prowadzi to do jednego wniosku. Jeżeli podoba Ci się iPhone 12 lub planowałeś kupić go już teraz i zaczekasz do premiery iPhone'a 13 to będzie to odpowiedni wybór.

iPhone 12 to nadal flagowy smartfon z najlepszymi podzespołami dostępnymi na rynku i mnóstwem technologii, która nie zestarzeje się przez wiele lat. Dodatkowo mamy gwarancję udostępniania nowych wersji systemu operacyjnego iOS przez co najmniej pięć lat.

iPhone 13 otrzyma lepszy ekran fot. Daniel Olszewski / PCWorld

iPhone 12 już tanieje, ale nadal powinieneś zaczekać na premierę iPhone'a 13

Od kilku tygodni aktywnie śledzę historię cenową smartfonów z rodziny iPhone 12. Oczywiście już 3-4 miesiące temu dało się kupić wybrane konfiguracje nawet o kilkaset złotych taniej od sugerowanych cen detalicznych, ale aktualnie sytuacja ta jest już prawie stała.

W większości sklepów, które posiadają oficjalną certyfikację firmy Apple ceny spadły o kilkaset złotych.

iPhone'a 12 mini kupimy już za 2999 zł. To obniżka o 600 zł względem oficjalnej ceny Apple.

iPhone 12 mini na promocji

Większy model iPhone 12 również doczekał się przeceny. Model z pamięcią o pojemności 64 GB kupimy już za 3579 zł. Obniżka w tym wypadku wynosi 620 zł i ponownie mowa o zaufanym sklepie.

iPhone 12 na promocji

Na nieco mniejsze, ale nadal zauważalne obniżki możemy liczyć decydując się na najchętniej wybierany model z rodziny iPhone 12. Chodzi oczywiście o iPhone'a 12 Pro w bazowej konfiguracji - ze 128 GB wbudowanej pamięci masowej. W wielu sklepach kupimy go za 4899 zł. Różnica względem sugerowanej ceny detalicznej wynosi 300 zł.

iPhone 12 Pro w obniżonej cenie

Fani dużych smartfonów mogą sięgnąć po iPhone'a 12 Pro Max. Bazowa wersja kosztuje obecnie 5199 zł. Oszczędzamy tym samym 300 zł względem ceny wyjściowej.

iPhone 12 Pro Max w obniżonej cenie

AKTUALIZACJA 01.09.2021

iPhone 12 jeszcze przez zaledwie nieco ponad dwa tygodnie będzie flagowym smartfonem. Oznacza to, że aktualnie jesteśmy w najgorszym możliwym momencie na zakup tego modelu. Oficjalni resselerzy i popularne sklepy z elektroniką obniżyły już ceny większości modeli, ale nadal warto zaczekać na debiut iPhone'a 13. Wtedy ceny iPhone'a 12 jeszcze bardziej poszybują w dół.

AKTUALIZACJA 02.09.2021

Ile iPhone 12 stanieje po premierze iPhone 13? Oto najnowsze analizy

Analitycy zajęli się oszacowaniem wartości rynkowej smartfonów z rodziny iPhone 12 po premierze tegorocznych modeli. Ile zaoszczędzimy odkładając zakup w czasie?

Za udostępnienie najnowszego raportu odpowiedzialna jest firma Decluttr, która zajmuje się odsprzedażą urządzeń elektronicznych. Głównym filarem działalności firmy są smartfony. Decluttr wydało najnowszy raport dotyczący amortyzacji smartfonów. Dowiadujemy się z niego jak kształtować się będzie cena iPhone'a 12 po premierze nowszych modeli. Jak wyglądają wyniki?

Na początku należy zaznaczyć, że w rankingu smartfonów, które najmniej tracą wartość po 12 miesięcy od premiery przoduje iPhone 11. Tuż za nim jest iPhone Xs Max, iPhone 11 Pro Max, iPhone Xs, iPhone 11 Pro oraz kolejne modele smartfonów od Apple. Najwięcej tracą Pixele oraz flagowce Samsunga na czele ze składanymi modelami.

Decluttr zwraca uwagę, że smartfony podobnie jak samochody tracą wartość od razu po zakupie. Samo wyjęcie z pudełka to utrata nawet kilkunastu procent wartości początkowej urządzenia.

Specjalny rozdział raportu został poświęcony spadkom cen smartfonów iPhone po wprowadzeniu na rynek nowej generacji. Analitycy przewidują, że iPhone 12 stanieje o 12% w zaledwie miesiąc po premierze iPhone'a 13. Oznacza to, że czekając kilka tygodni możemy oszczędzić nawet kilkaset złotych.

Po trzech miesiącach od wprowadzenia do sprzedaży iPhone'a 12 będzie tańszy o 20% względem aktualnych cen z początku września 2021 roku. Oznacza to, że decydując się na zakup najdroższego iPhone'a 12 Pro Max będziemy w stanie oszczędzić nawet 1100 zł!.

Spadek wartości iPhone 12 po premierze iPhone 13 Źródło: Decluttr via phonearena.com

Mniej spektakularnie wygląda oszczędność na iPhone 12 mini. W tym przypadku w portfelu zostanie nam około 700 zł, ale musimy brać pod uwagę, że model ten już aktualnie jest znacznie tańszy, przez co obniżki nie będą tak spektakularne.

Jaki jest wniosek z raportu Decluttr? Jak nie zależy Ci na najnowszym modelu to idealnym czasem na zakup iPhone'a 12 jest koniec 2021 roku. Smartfon nadal nie będzie przestarzały, a jego cena zauważalnie spadnie

Do premiery iPhone'a 13 kilkanaście dni, a sklepy kuszą promocjami na iPhone 12

Sklepy coraz agresywniej obniżają cenę modeli z rodziny iPhone 12. Wszystko ze względu na zbliżającą się wielkimi krokami premierę iPhone'a 13.

Aktualnie bazowego iPhone'a 12 mini kupimy za mniej, niż 3000 zł. Oznacza to obniżkę o co najmniej 600 zł względem ceny wyjściowej. Mówimy oczywiście o ofertach z autoryzowanych sklepów.

Promocje na smartfony z rodziny iPhone 12

iPhone 12 doczekał się obniżek o około 600 zł. Najbardziej rozchwytywany iPhone 12 Pro aktualnie jest tańszy o 300 zł.

Obniżki (szczególnie na bazowe modele) są dosyć wysokie, ale nadal w chwili obecnej nie opłaca się kupić iPhone'a 12. Za zaledwie kilkanaście dni cena powinna jeszcze bardziej spaść.

AKTUALIZACJA 13.09.2021

W przeddzień prezentacji iPhone'a 13 jeden z większych sklepów w Indiach znacząco przecenił wszystkie modele z zeszłorocznej serii iPhone 12. Działanie to zwiastuje przyszłe obniżki cen, które powinny rozpocząć się od 15 września 2021 roku.

Apple podczas prezentacji iPhone'a 13 przedstawi również nowy cennik nieco starszych modeli. Spodziewamy się, że w Polsce iPhone 12 mini kosztować będzie 2999 zł.

Nasze przewidywania zdaje się potwierdzać indyjski sklep Flipkart, który przecenił poszczególne modele o co najmniej 500 zł.

iPhone 12 mini w sklepie Flipkart

Również w naszym kraju większość sklepów zauważalnie obniżyła ceny modeli z rodziny iPhone 12.

Za iPhone'a 12 mini zapłacimy około 3000 zł. Za 3499 zł zakupimy ten model w wersji z 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Najlepsze ceny na iPhone'a 12 znajdziesz w naszym materiale zbiorczym dotyczącym promocji.

AKTUALIZACJA 14.09.2021

iPhone 12 - już dziś poznamy nowy, obniżony cennik

Już dziś o godzinie 19:00 rozpocznie się wydarzenie California streaming. Na konferencji prasowej firma Apple zaprezentuje nowe smartfony z rodziny iPhone 13. W międzyczasie poznamy również zmodyfikowany cennik starszych modeli, które nadal pozostaną w ofercie.

iPhone 12 wkrótce przestanie być flagowym telefonem firmy Apple

Cała seria iPhone 12 oraz bazowy iPhone 11 zostaną przecenione o kilkaset złotych. Na stronie Apple smartfony z rodziny iPhone 12 nadal widnieją jako nowość. W czasie konferencji Apple zamknie na chwilę oficjalny sklep Apple Store, aby wprowadzić zmiany w ofercie. Oficjalne polskie ceny iPhone'a 12 na kolejne 12 miesięcy poznamy w okolicach godziny 21:00.

AKTUALIZACJA 15.09.2021

Znamy oficjalny cennik po premierze iPhone 13

Apple zaprezentowało oficjalne nowe smartfony z rodziny iPhone 13. Aktualna generacja jest niewielką aktualizacją iPhone'a 12. Oznacza to, że zeszłoroczne smartfony stały się niezwykle atrakcyjną alternatywą sprzedawaną w niższej cenie. Apple zaktualizowało już cenniki iPhone'a 12 na koniec 2021 oraz pierwszą połowę 2022 roku. Ile zapłacimy za poszczególne modele?

Na początku należy wspomnieć, że zgodnie z oczekiwaniami ze stron Apple znikły modele iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max. Apple nie sprzedaje ich swoimi kanałami dystrybucji. Firma zakończyła produkcję tych modeli, ale jeszcze przez kilka miesięcy bez problemu uda się nam kupić topowe smartfony z zeszłego roku. Ceny z pewnością spadną do okolic 4000-4500 zł za bazowego iPhone'a 12 Pro.

iPhone 12 mini kosztuje aktualnie od 3149 zł, a iPhone 12 od 3599 zł. Poniżej ceny poszczególnych konfiguracji:

iPhone 12 mini 64 GB - 3149 zł

iPhone 12 mini 128 GB - 3399 zł

iPhone 12 mini 256 GB - 3899 zł

Cennik iPhone 12 mini

iPhone 12 64 GB - 3599 zł

iPhone 12 128 GB - 3849 zł

iPhone 12 256 GB - 4349 zł

Cennik iPhone 12

Jak widać Apple obniżyło sugerowane ceny detaliczne o odpowiednio 450 zł i 600 zł w przypadku iPhone 12 mini oraz iPhone 12.

iPhone 12 kosztuje aktualnie tyle samo co mniejszy, ale nowszy iPhone 13 mini.

Autoryzowani sprzedawcy posiadają wyżej wymienione modele w jeszcze atrakcyjniejszych cenach.

AKTUALIZACJA 16.09.2021

Jak wygląda sytuacja w polskich sklepach na dzień przed wprowadzeniem do przedsprzedaży modeli z rodziny iPhone 13?

Zgodnie z naszymi przewidywaniami droższe modele - iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max znikły z oficjalnego sklepu firmy Apple. Kupimy je jeszcze w większości sklepów z elektroniką, które powoli obniżają ceny. Przykładowo firma X-Kom udostępniła w Gorącym Strzale iPhone'a 12 Pro 256 GB.

iPhone 12 mini w większości sklepów wyceniony jest poniżej sugerowanej ceny detalicznej. Smartfon nie staniał dodatkowo po premierze iPhone'a 13 - jego cena już wcześniej została znacząco obniżona.

iPhone 12 kosztuje 3599 zł - tyle samo ile w oficjalnym sklepie Apple. Największe markety z elektroniką dostosowały swoje ceny do zaleceń firmy Apple. Niestety nie możemy liczyć na większe obniżki.

Za iPhone'a 12 Pro zapłacimy aktualnie 4699 zł. Oznacza to, że smartfon jest tańszy o 500 zł od debiutującego iPhone'a 13 Pro.

Cena iPhone'a 12 Pro

iPhone 12 Pro Max kosztuje nadal powyżej 5000 zł.

Na większe obniżki cen musimy poczekać jeszcze co najmniej 2 tygodnie. Powinny one spać po wprowadzeniu iPhone'a 13 do regularnej sprzedaży. Stanie się to w przyszły piątek - 24 września 2021 roku.

Przedsprzedaż iPhone 13

Podsumowanie - wakacje to najgorszy moment na zakup iPhone'a

Z jednej strony producenci smartfonów z Androidem zaprezentowali już wszystkie nowości, a z drugiej Apple w dalszym ciągu posiada w swojej ofercie zeszłoroczne modele. Taka sytuacja rynkowa sprzyja zakupom smartfonów z Androidem, ale nie ułatwia wyboru nowego iPhone'a. Kupując smartfon od Apple w wakacje musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że wkrótce nie będzie on już najnowszym modelem, a na dodatek zauważalnie staniej.

iPhone 12 Pro Max fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na sam koniec artykułu mamy dla Ciebie dobrą radę - jeżeli nie śpieszy Ci się z zakupem zaczekaj do końca września. Nawet, gdy jesteś zdecydowany na iPhone'a 12 czas oczekiwania przełoży się na znaczący spadek ceny. Spokojnie zaoszczędzisz 400-500 zł względem cen z wakacji.