Kupiłeś Galaxy Z Flip 4? No to zobacz, do czego się przyczyniłeś

Sprzedaż składanych smartfonów po raz pierwszy od dawna spadła względem poprzednich lat. Czy to znak, że producenci zabrnęli za daleko?

Najnowszy raport DSCC (Display Supply Chain Consultants) przynosi złe wiadomości dla fanów oraz producentów składanych smartfonów. Jak możemy się dowiedzieć z raportu, rynek składanych smartfonów odnotował swój pierwszy spadek rok do roku w czwartym kwartale 2022 roku. W ujęciu liczbowym, wysyłka składanych smartfonów spadła o 48% w 4-tym kwartale 2022 r. w porównaniu do 3-go kwartału 2022 r. i o 26% w porównaniu do 4-go kwartału 2021 roku.

Według innych doniesień, od początku października 2022 r. do końca grudnia 2022 r. wysłano 3,1 mln składanych smartfonów. Chociaż czwarty kwartał 2022 r. odnotował spadek wysyłek, ogólna liczba wysyłek w tym roku wzrosła o 62% do 12,9 mln sztuk. Na prowadzeniu wciąż pozostaje Samsung, którego udział na rynku składanych smartfonów wyniósł 83%. Co jednak ważne, procent ten spadł w porównaniu z 86% w trzecim i 96% w czwartym kwartale 2021 roku.

Powodem zmniejszenia się udziału Samsunga w rynku kwartał do kwartału może być gwałtowny spadek (50%) ilości przesyłek składanych smartfonów w 4-tym kwartale 2022 r. po wprowadzeniu Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4 w jego trzecim kwartale. Ponadto, premiera serii iPhone 14 również miała na to wpływ, co ostatecznie spowodowało spadek udziału w rynku dla południowokoreańskiego giganta.

Galaxy Z Flip 4 był najlepiej sprzedającym się składanym smartfonem pod koniec 2022 roku, czego dowodem jest przejęcie aż 47% globalnego rynku tego typu urządzeń. W tym samym kwartale poprzedniego roku był to Galaxy Z Flip 3, czyli jego poprzednik. Wskazuje to jasno na to, że klienci o wiele bardziej wolą konstrukcję z klapką, niż rozkładaną na boki budowę na wzór tabletu lub po prostu wolą wydać mniej (Galaxy Z Flip 4 jest tańszy od Galaxy Z Fold 4). Zaraz za Samsungiem na drugim miejscu znalazło się Huawei, a następnie OPPO. Oczekuje się, że utrzyma się to w bieżącym kwartale 2023 roku, co spowoduje spadek sprzedaży telefonów na świecie o 3% rok do roku.

Fot. DSCC

Rynek składanych telefonów przeszedł długą drogę od 2019 roku, a obserwatorzy tego rynku oczekują, że sprzedaż składanych telefonów wzrośnie w 2023 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym. Składane urządzenia nadal przybierają na popularności, a targi MWC 2023 tylko potwierdziły, że kolejni producenci przygotowują się do wydania nowych składanych telefonów na całym świecie.

Siedem różnych marek wydało 19 różnych składanych smartfonów w 2022 roku, jak zauważa Display Supply Chain. Oczekuje jednak, że 10 różnych marek wyda co najmniej 37 modeli składanych urządzeń w 2023 roku.

Przynajmniej 16 z tych składanych telefonów będzie miało konstrukcję z klapką, podczas gdy mniej więcej 20 z nich będzie miało konstrukcję rozkładanej książki. Tak więc, pomimo popularności serii Galaxy Z Flip i faktu, że jest to dominująca seria składanych smartfonów, producenci dążą do zdobycia większego udziału w rynku składanych telefonów typu książkowego, w którym prym wiedzie seria Galaxy Z Fold firmy Samsung.