Kupiłeś PS5? Szykuj się na regularne czyszczenie dysku

Sony rozpoczęło przedsprzedaż PlayStation 5 już w tamtym tygodniu. Jak się okazuje, pamięć wewnętrzna może być niewystarczająca i będzie wymagać regularnego czyszczenia.

Przedsprzedaż konsoli Sony stoi pod znakiem wpadek. Ciągły brak dostępności produktów w sprzedaży jest jednym z większych problemów, o których pisaliśmy tutaj. Jednak jak się okazało, to nie koniec. Od jakiegoś czasu znamy dokładną listę gier, w które będzie można zagrać na PS5. Jak się okazuje, według najnowszych raportów tytuły te mogą zajmować bardzo dużo miejsca, co będzie powodować szybkie wypełnienie pamięci wewnętrznej.

PlayStation Direct umożliwia graczom kupowanie gier bezpośrednio od Sony. Na tej witrynie można zapoznać się z szacunkowymi rozmiarami różnych tytułów, na przykład: Spider-Man Miles Morales oraz Demon's Souls. Jak się okazuje, standardowa wersja pierwszej z tych produkcji zajmie ponad 50 GB miejsca, a ostateczna edycja z zremasterowaną wersją poprzedniego tytułu może osiągać rozmiar nawet do 105 GB. Za to Demon's Souls waży już około 66 GB przestrzeni dyskowej. To sporo, biorąc pod uwagę, że w PS5 udostępnia "jedynie" 825 GB pamięci wewnętrznej.

Kontrastuje to mocno z rozmiarami plików w PS4. W poprzedniej generacji waga gier nie była aż taka duża, więc pozwalała użytkownikom na posiadanie większej liczby tytułów. Znaczące różnice rozmiarowe prawdopodobnie wpłyną również na aktualizacje. Wygląda na to, że grono graczy będzie musiało często reorganizować pamięć wewnętrzną swoich konsol tylko po to, by zagrać w interesującą produkcję.