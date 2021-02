Kupiłeś Xiaomi z Chin? Możesz mieć problem z usługami Google!

Posiadacze chińskich wersji Global popularnych smartfonów Xiaomi mogą mieć spory problem z dostępem do usług Google. Xiaomi od MIUI 12.5 zacznie blokować instalacje usług Google na smartfonach, które fabrycznie ich nie posiadały.

Większość konsumentów doskonale zdaje sobie sprawę, że urządzenia Xiaomi można kupić taniej zamawiając je bezpośrednio z Chin. Tracimy wtedy dostęp do polskiej gwarancji oraz oprogramowania w wersji europejskiej.

Xiaomi Mi 11 w chwili obecnej dostępny jest jedynie w wersji Global

Okazuje się, że wkrótce zakup nowych smartfonów Xiaomi, POCO i Redmi z Chin stanie się nieopłacalny. Wszystko przez nowe ograniczenie, które pojawiło się wraz z MIUI 12.5.

Globalna wersja MIUI, która preinstalowana jest na smartfonach z Chin nie posiada dostępu do usług Google. Dotychczas nie stanowiło to problemu. Wystarczyło zainstalować europejską wersję systemu operacyjnego z preinstalowanymi usługami Google. Okazuje się, że w MIUI 12.5, Xiaomi wprowadziło nowe zabezpieczenia, które uniemożliwiają wykonanie tej operacji. Oznacza to, że na chińskim modelach nie zainstalujemy już usług Google.

Xiaomi potwierdziło, że smartfony, które opuściły fabrykę bez pwreinstalowaych usług Google nie będą z nimi kompatybilne. Ze względów zgodności oraz bezpieczeństwa MIUI 12.5 nie pozwala na doinstalowanie usług Google we własnym zakresie.

Przypominamy, że Xiaomi nie instaluje usług Google na Chińskich wersjach swoich smartfonów, ponieważ usługi wyszukiwarkowego giganta są zakazane w Chinach.

Pierwsze modele, które mają blokadę to Redmi K30 Ultra, Redmi 10X 5G oraz Xiaomi Mi 11. Jeżeli myślałeś nad zakupem jednego z tych smartfonów bezpośrednio w Chinach to musisz wiedzieć, że prawdopodobnie nie doinstalujesz usług Google we własnym zakresie. Oznacza to, że zakup z Chin mija się z jakimkolwiek celem.

Z pewnością w przyszłości użytkownicy wymyślą obejście tego zabezpieczenia, ale na razie zakup nowych smartfonów w wersji Global jest obarczony sporym ryzykiem.

Źródło: Gizmochina.com