Kupiłeś nowego iPhone'a? Oto jak najłatwiej skonfigurować swój telefon

Pierwsze uruchomienie nowiutkiego telefonu to świetne uczucie. nowy ekran, nowy system, nowy kształt urządzenia - to wszystko zachęca do jak najszybszego rozpoczęcia korzystania z naszego nowego smartfona. Warto jednak cierpliwie przejść przez proces pierwszej konfiguracji - dzięki temu nasz telefon będzie gotowy do działania i przygotowany na wszystko. Oto kilka prostych kroków aby odpowiednio ustawić nasz nowy sprzęt.

Spis treści

Konfiguracja urządzenia to bardzo ważna część procesu korzystania z nowego telefonu. Dzięki odpowiednim ustawieniom nie stracimy naszych najważniejszych plików z poprzedniego telefonu, a także będziemy mogli szybko i sprawnie nauczyć się używać naszego nowego urządzenia. Ze względu na to warto podejść do tego procesu metodycznie i z uwagą. Dzięki temu nasz smartfon od samego początku będzie idealnie przystosowany do naszych upodobań i korzystanie z niego już od pierwszych minut będzie tak przyjemne, jak to tylko możliwe.

1. Zacznij od swojego starego urządzenia

Przesiadka na nowy telefon powinna, może dość zaskakująco, rozpocząć się na naszym starszym urządzeniu. Bardzo ważnym krokiem przed rozpoczęciem naszej przesiadki jest zrobienie kopii zapasowej danych na naszym poprzednim telefonie. Na iPhonie jest to bardzo proste - wystarczy wejść w Ustawienia, wybrać nasz Apple ID na samej górze, następnie udać się do menu iCloud -> Backup iCloud i wybrać opcję zrobienia kopii zapasowej. Dzięki temu nasze pliki i ustawienia zostaną bezpiecznie zapisane w chmurze, wraaz ze wszystkimi aplikacjami i kontami..

Zobacz również:

2. Włącz nowy telefon

Teraz możemy już zacząć przygodę z nowym telefonem. Oczywiście w pierwszej kolejności, po rozpakowaniu go, należy go włączyć. Po aplikacji uruchomienia przywita nas pytanie o język telefonu oraz kraj, w którym będzie on używany. Ustawienia te wpływają na, oczywiście, język menu, ale też format daty i godziny oraz dostępność niektórych aplikacji i aktualizacji.

3. Konfiguracja

Fot. MacWorld

Teraz następuje czas na podstawową konfigurację. Jeżeli masz już urządzenie Apple, może być ona niesamowicie bezproblemowa. Dzięki opcji Szybki start, po zbliżeniu do nowego iPhone'a naszego starszego modelu, możemy przekopiować naszą poprzednią konfigurację na nowy telefon. To świetna opcja, jeżeli nie chcemy nic zmieniać w naszym telefonie. Jeśli z kolei nie mamy starszego iPhone'a albo po prostu chcemy ustawić nowy telefon od początku, wystarczy kliknąć opcję Skonfiguruj ręcznie, dzięki której cały proces możemy przejść samodzielnie.

4. Aktywacja

Teraz czeka nas aktywacja smartfona, do której potrzebna będzie łączność komórkowa lub Wi-Fi. Bo włożeniu karty SIM (ewentualnie przypisaniu karty eSim), albo wpisaniu kodu dostępu do naszej sieci Wi-Fi, telefon zostanie aktywowany w serwisie Apple. Od tego czasu zaczyna liczyć się czas gwarancji na nasz telefon.

5. Blokada telefonu

Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie naszego telefonu za pomocą blokady ekranu. Apple oferuje dwie opcje blokady TouchID lub FaceID (do wyboru w zależności od naszego modelu), które możemy połączyć z kodem dostępu. Na początku skonfigurujemy jeden z biometrycznych sposobów zabezpieczenia, a następnie telefon poprosi nas też o dodanie 6-cyfrowego kodu dostępu. Jest on potrzebny głównie wtedy, gdy nasz nowy telefon nie może sobie z jakiegoś powodu poradzić z rozpoznaniem naszej twarzy lub odcisku palca - dzięki kombinacji nadal będziemy mogli dostać się do naszych danych.

6. Przenieś dane lub skonfiguruj telefon na czysto

Teraz przyszedł czas na przeniesienie danych - to właśnie dlatego na początku potrzebowaliśmy zrobić kopię zapasową naszego poprzedniego sprzętu. Telefon poprosi nas o wybranie sposobu przeniesienia naszych plików na nowe urządzenie. Tutaj jest kilka opcji.

Możemy oczywiście tego nie robić i rozpocząć korzystanie z naszego smartfona od samego początku. Dzięki temu możemy być pewni, że nie zostaną przeniesione żadne niepotrzebne i zapomniane aplikacje czy zakładki, ale możemy stracić wiele zapamiętanych stron czy programów.

Drugą opcją jest przywrócenie danych z naszego poprzedniego iPhone'a. Tutaj jest kilka opcji - ściągnięcie kopii zapasowej z iCloud, prosto z Maca, albo bezpośrednio z naszego poprzedniego telefonu. Każda z nich poskutkuje tym samym, czyli przeniesieniem naszych aplikacji, zdjęć, zakładek oraz innych ważnych ustawień na nasz nowy telefon.

Jest też opcja dla osób, które przesiadają się na iPhone'a z telefonu z Androidem. Nowy telefon poprosi nas wtedy o ściągnięcie na naszego Androida aplikacji Przenieś na iOS, dzięki której będziemy mogli przemigrować nasze dane, numery telefonów, konta email i wiele innych ustawień na nowy telefon z jabłuszkiem w logo. Oczywiście nie wszystkie aplikacje mogą być kompatybilne z nowym systemem, jednak to, które są też dostępne w AppStore, również zostaną przeniesione.

7. Apple ID

Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do naszego Apple ID. Jeżeli mamy już konto - wystarczy wpisać nasz email oraz hasło. Jeśli jednak nie mamy jeszcze konta albo zapomnieliśmy o poprzednim, teraz czas stworzyć nowe konto Apple ID - wystarczy wybrać opcję "Nie pamiętasz hasła lub nie masz Apple ID?"

8. Aktualizacje

Teraz czas na podjęcie decyzji o aktualizacjach. Możemy wybrać albo ręczne sprawdzanie dostępności nowych wersji systemu, albo zezwolenie naszemu urządzeniu na przeprowadzanie regularnych skanów w poszukiwaniu nowego oprogramowania. Najlepiej zdecydować się na tę drugą opcję, dzięki niej zawsze będziemy pewni, że nasz telefon działa na najnowszej i najbardziej bezpiecznej wersji systemu operacyjnego.

9. Ustawienia dodatkowe i Siri

Fot. MacWorld

Kolejnych kilka elementów to ustawienia dodatkowe, takie jak zezwolenie na przekazywanie danych diagnostycznych do Apple czy też ustawienia Siri. Tutaj decyzja pozostaje otwarta - możemy dostosować asystenta głosowego do siebie lub zrezygnować z niego, możemy też wybrać kilka ustawień ułatwiających nam dostęp do telefonu, jak rozmiar czcionki stosowanej przez naszego iPhone'a. Na tym kończy się oficjalna procedura ustawiania iPhone'a przewidziana przez Apple, warto jednak sprawdzić jeszcze kilka rzeczy.

10. Sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne aplikacje

Kolejnym krokiem w naszej konfiguracyjnej podróży będzie sprawdzenie naszych nowych aplikacji. Szczególnie jeśli przesiadamy się z Androida, warto sprawdzić, czy wszystkie potrzebne nam programy znalazły się u nas na urządzeniu, a jeśli nie - to też czas na znalezienie ich odpowiedników w AppStore.

11. Połącz telefon ze swoimi urządzeniami

Nowy telefon będzie wymagał ponownego podłączenia z niektórymi naszymi urządzeniami peryferyjnymi. Słuchawki bluetooth czy nasze bezprzewodowe podłączenie do telewizora będzie musiało zostać nawiązane ponownie, ze względu na przenosiny na nowy sprzęt. Warto zrobić to od razu, aby w razie nagłej potrzeby nie musieć w panice podłączać się np. do audio w samochodzie.

12. Dostosuj pozostałe ustawienia

Na koniec warto jeszcze zrobić obejście po ustawieniach telefonu i zmienić te, które mogą wydawać się mniej oczywiste. Są to takie zmiany jak ustawienia naszego wyświetlacza czy dzwonka, dzięki którym możemy dostosować np. barwę naszego ekranu czy czas jego wyłączenia po odłożeniu telefonu, czy też dźwięk dzwonka lub wibracje przy pisaniu na klawiaturze ekranowej. Kilka chwil w ustawieniach sprawi, że będziemy mogli włączyć ulubione funkcje i wyłączyć te, które mogą denerwować.

Jak widać, pierwsza konfiguracja urządzenia wcale nie jest trudna i nie zajmuje wiele czasu, szczególnie gdy podejdziemy do niej w metodyczny i uporządkowany sposób. Dzięki niej korzystanie z naszego nowego telefonu będzie przyjemne już od pierwszego dnia, gdyż wszystkie jego zakamarki poznamy od razu z pierwszej ręki, ustawiając je i dostosowując do własnych potrzeb. Ze względu na to czas potrzebny na konfigurację nie będzie stracony, a można go raczej traktować jako pierwsze zapoznanie się z naszym nowym nabytkiem.