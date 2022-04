Kupiłeś zielonego iPhone'a? Oto najlepsze akcesoria do najnowszego iPhone 13!

Decydując się na zakup nowego iPhone'a 13, warto również zaopatrzyć się w konkretne akcesoria, które ochronią smartfon lub rozszerzą jego funkcjonalność. Na które z nich się zdecydujesz?

Z pewnością nie chciałbyś uszkodzić swojego nowego smartfona. W takim razie, składając zamówienie przedpremierowe na iPhone'a 13, warto zastanowić się nad zakupem dodatkowych akcesoriów. Urządzenia Apple cieszą się ogromną popularnością, dlatego szukanie odpowiedniego akcesorium jest banalnie proste - w sklepach nie brakuje przeróżnych etui czy zabezpieczających szkieł na ekran.

Odpowiednie akcesoria nie tylko ochronią telefon przed przypadkowym uszkodzeniem, ale także pozwolą na rozszerzenie jego funkcjonalności. Oprócz dobrze wszystkim znanym szkłom hartowanym, iPhone'a mogą wspierać także szybkie ładowarki oraz specjalne pokrowce, które pozwalają na przechowywanie kart płatniczych lub mniejszej ilości gotówki.

Jedną z największych zalet iPhone'a 13 jest magnetyczny port MagSafe, który został wprowadzany wraz z poprzednią generacją tych smartfonów. Technologia ta służy do szybkiego ładowania bezprzewodowego oraz doczepiania dodatkowych akcesoriów za pomocą magnesu, umieszczonego pod pleckami urządzenia.

Duży wybór akcesoriów może być jednak przytłaczający, szczególnie w sytuacji, kiedy nie możemy fizycznie ich przetestować. Jeśli nie możesz zdecydować się na konkretny produkt lub po prostu szukasz sprawdzonych opcji, poniżej znajdziesz pozycje, którymi zdecydowanie warto się zainteresować.

Zasilacz USB Typu C

Istnieją dwa rodzaje ludzi, którzy kupują nowego iPhone'a 13 - tacy, którzy przesiadają się ze starszego modelu lub tacy, dla których będzie to pierwsza styczność ze smartfonem z logiem nadgryzionego jabłka. Jeśli należysz do tej pierwszej grupy, z pewnością posiadasz już kostkę ładującą z portem USB Typu A. Niestety, wraz z wypuszczeniem iPhone'a 12, Apple postanowiło nieco odchudzić zawartość opakowania - nie znajdziemy już w nim wspomnianej kostki ładującej. Co więcej, dołączany kabel USB Typu A do Lightning został zmieniony na przewód z końcówką USB Typu C.

Niezależnie jednak od tego, czy jest to Twój pierwszy, czy kolejny iPhone, będziesz zmuszony do zakupu osobnego akcesorium. W tym przypadku, będzie to odpowiednia kostka ładująca z portem USB Typu C. Zasilacz o mocy 20 W, w połączeniu z dołączonym do zestawu kablem, pozwoli na płynne i szybkie ładowanie nowego iPhone'a 13.

Zasilacz USB-C o mocy 20 W

Kabel USB Typu A do Lightning

Wciąż warto jednak zastanowić się nad zakupem oryginalnego kabla z końcówką USB Typu A. Przyda się szczególnie wtedy, kiedy będziesz zmuszony do skorzystania ze starej kostki ładującej lub w sytuacji, kiedy będziesz chciał podłączyć iPhone'a 13 do dowolnego komputera.

Przewód ten pozwoli także na wykorzystanie popularnych ładowarek innych firm, które wykorzystują port USB Typu A. Naładujemy nim również inne akcesoria, np. słuchawki Apple AirPods.

Kabel USB Typu A do Lightning

Ładowarka MagSafe

Wraz z iPhonem 12, Apple zaprezentowało nową technologię MagSafe. Służy ona do ładowania naszego smartfona, a także korzystania z dodatkowych akcesoriów w zupełnie nowy sposób. Jednym z takich akcesoriów jest ładowarka MagSafe, która łączy się z iPhonem 13 za pomocą specjalnych magnesów umieszczonych pod pleckami smartfona.

Ładowarka MagSafe umożliwia zachwycająco proste bezprzewodowe ładowanie z mocą nawet do 15 W. Obsługuje także standard Qi i pozwala na ładowanie zwrotne.

Ładowarka MagSafe

Silikonowe etui z MagSafe

Kolejnymi nowościami, jakie wprowadza iPhone 13, są nowe wersje kolorystyczne. W tym roku, Apple zadziwił chyba wszystkich - modele iPhone 13 oraz iPhone 13 mini są dostępne m.in. w kolorze różowym. Czym byłby jednak smartfon bez pasującego do niego kolorem etui?

Apple posiada w swojej ofercie specjalne, dedykowane odpowiednim modelom, silikonowe oraz skórzane etui. Jest to świetne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zabezpieczyć swojego iPhone'a, a jednocześnie zmienić lub jeszcze bardziej uwydatnić jego wygląd. Dodatkowym atutem jest także możliwość korzystania z funkcji MagSafe, nawet po nałożeniu takiego etui.

Silikonowe etui z MagSafe do iPhone’a 13

Przezroczyste etui z MagSafe

Kolejną ciekawą opcją ochrony jest przezroczyste etui z MagSafe od Apple. Będzie to idealny wybór dla tych, którzy uwielbiają nowy design iPhone'a 13 i nie chcą chować go pod zwykłym etui. Tak samo jak w przypadku wersji silikonowej, możemy korzystać ze wszystkich akcesoriów MagSafe.

Szkło hartowane 9H z folią Anti-Crash

Z pewnością najbardziej podatnym na uszkodzenia i zarysowania elementem smartfonów z rodziny iPhone 13 jest ekran. Producent zapewnia, że wzmocnił swoje telefony warstwą ochronną, ale zawsze warto dodatkowo zabezpieczyć wyświetlacz na własną rękę. Firma 3mk oferuje jedne z najlepszych folii ochronnych oraz szkieł hartowanych i kompozytowych na rynku. W ich ofercie znajdują się już odpowiednie pozycje dotyczące iPhone'a 13, a wśród nich znajdziemy np. szkło hartowane 3mk HardGlass Max.

Jak podaje producent, szkło to oferuje wzmocnione krawędzie, najwyższą odporność na zarysowania 9H, wzmocnioną folią Anti-Crash strukturę oraz idealne odwzorowanie barw. Zabezpieczenie smartfona nie musi się wiązać z wielkimi pokrowcami lub grubymi szkłami ochronnymi, a 3mk stara się to udowodnić.

Szkło hartowane na cały ekran do iPhone 13 / 13 Pro, 3mk HardGlass Max

Szkło hartowane na obiektyw aparatu

Firma 3mk posiada w swojej ofercie także szkła ochronne na obiektywy iPhone'a 13. Jest to bardzo ważne, aby je zabezpieczyć - wystająca wyspa aparatów może być potencjalnym powodem, przez który dojdzie do zarysowań obiektywów.

Jak podaje producent, szkiełka hybrydowe 3mk Lens Protection mają zaledwie 0,2 mm grubości i charakteryzują się niepękającą strukturą, wzmocnieniem szkła aparatu aż do 200% oraz twardością 7H. W zestawie znajdziemy cztery szkła ochronne i specjalną ściereczkę.

Szkło na obiektyw aparatu do iPhone 13, 3mk Lens Protection

Wybranie odpowiedniej ładowarki do swojego iPhone'a jest bardzo ważnym elementem dbania o żywotność tego urządzenia, a niestety często bywa bagatelizowane. Nasz ranking pomoże Ci wybrać najlepszą ładowarkę, która nie tylko będzie szybko ładować, ale także zadba o jak najdłuższe życie baterii telefonu.

