Kupisz kartę Intela, dostaniesz gry i oprogramowanie warte ponad 1700 złotych

Intel Arc 5/7 Systems Bundle to promocja firmy Intel, dzięki której producent chce zwiększyć zainteresowanie swoimi nowymi kartami graficznymi - Arc. Potrwa do 31 grudnia b.r., a jej zasady są proste - kup jedną z biorących udział w akcji, otrzymasz gratis gry oraz wybrane programy. Jak czytamy na jej oficjalnej witrynie: "Kwalifikujące się urządzenia mogą różnić się w zależności od Uczestniczącego Sprzedawcy i mogą obejmować niektóre, ale niekoniecznie wszystkie, z następujących urządzeń: "

Fot.: Intel

I dalej: "Aby dodatkowo zwiększyć wartość Pana/Pani zakupu, firma Intel oferuje Panu/Pani, bez dodatkowych kosztów, możliwość pobrania i używania następującego oprogramowania („Oferta”), którego średnią wartość detaliczną (ang. „average retail value”, w skrócie „ARV”) podano w nawiasie w dolarach amerykańskich (USD):

Oprogramowanie premium

Call of Duty: Modern Warfare II (Pobierz pełną wersję ARV: USD 69.99) Ghostbusters: Spirits Unleashed (Pobierz pełną wersję ARV: USD 39.99) Gotham Knights (Pobierz pełną wersję ARV: USD59.99) Vampire: The Masquerade - Bloodhunt (Treści w grze ARV: USD 20.00)

Prezentowane oprogramowanie

Pobierz 3 z 5 pozycji

PowerDirector 365 ™ (Pobierz pełną wersję ARV: USD 69.99)

™ (Pobierz pełną wersję ARV: USD 69.99) D5 Rende r™ (Subskrypcja ARV: USD 114.00)

r™ (Subskrypcja ARV: USD 114.00) MAGIX Video Pro X14 (Subskrypcja ARV: USD 60.00)

(Subskrypcja ARV: USD 60.00) Topaz Gigapixel AI (Pobierz pełną wersję ARV: USD 99.99)

(Pobierz pełną wersję ARV: USD 99.99) XSplit Premium Suite (Subskrypcja ARV: USD 60.00)"

$O ile przy oprogramowaniu sprawa jest jasna - wybierasz trzy z pięciu, o tyle w przypadku gier nie mamy pewności, czy nabywca otrzyma wszystkie, czy jedynie jedną, wybraną. No i w jaki sposób będzie mógł je pobrać? Czy będą to kody na Epic lub Steam? Z pewnością zostanie to wyjaśnione, a póki co informacja o promocji świadczy o tym, że do premiery układów coraz bliżej.

Źródło: Intel, TechSpot