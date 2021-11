Kupując Galaxy S20 FE 5G lub S21 5G możesz odzyskać 600 PLN

Poznaj szczegóły najnowszej promocji na nowoczesne smartfony marki Samsung.

Samsung przygotował specjalną promocję cashback dla wszystkich osób planujących zakup smartfonów z serii Galaxy S: Galaxy S21 5G oraz Galaxy S20 FE 5G. Promocja potrwa do 21 listopada, a wybrany telefon można kupić praktycznie w każdej sieci sprzedażowej, mającej urządzenia w ofercie. Po zakupie należy zgłosić się do udziału w akcji za pośrednictwem aplikacji Samsung Members.

Konieczne jest aktywowanie urządzenia najpóźniej do 24 listopada 2021. W tym celu wystarczy po prostu uruchomienie smartfona na terytorium Polski. Musi w nim znajdować się aktywna kartą SIM polskiego operatora. Po przejściu do aplikacji Samsung Members należy kliknąć na znajdujący się w niej baner, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny. Można zrobić to do 27 listopada. Uwaga - potrzebny będzie dowód zakupu promocyjnego produktu. Następnie należy po prostu czekać na zwrot 600 zł, co powinno nastąpić do 21 dni kalendarzowych od daty pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. W promocji może wziąć udział 8100 urządzeń, a o przyznaniu zwrotu decyduje kolejność zgłoszenia do promocji, warto zatem się pośpieszyć.

Uczestnik może otrzymać w promocji łącznie maksymalnie 2 (dwa) zwroty niezależnie od liczby i rodzaju zakupionych w promocji produktów

Źródło: Samsung