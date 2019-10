Kupujący Pixel 4 mogą otrzymać 3 miesięczną subskrypcję Google One

Google zamierza zachęcić do kupna oferując w gratisie dodatkowe miejsce w chmurze.

Najnowszy smartfony z serii Pixel zadebiutują już w przyszłym tygodniu. To ostatnia spodziewana gorąca smartfonowa premiera tego roku. Jak to bywa w przypadku Google o nowym urządzeniu wiemy prawie wszystko już od dłuższego czasu. Według 9to5Google wydaje się, że Google będzie zachęcał potencjalnych kupujących do nabycia Pixel'a 4 dodają do zestawu bezpłatny 3 miesięczny abonament na usługę przechowywania danych w chmurze Google One.

Informacja ta została odnaleziona w najnowszym pliku APK aplikacji Google One. Redaktorzy 9to5Google odkryli kilka wpisów, które odnosiły się do bezpłatnego 3 miesięcznego okresu próbnego dla właścicieli Pixel'a 4. W ramach usługi otrzymają oni 100 GB miejsca w chmurze.

Dla osób, które nie znają znają usługi Google One przypominamy, że zasadniczo jest to płatna wersja Google Drive, która oferuje większą ilość miejsca w modelu subskrypcyjnym. Bazowy 100 GB pakiet Google One kosztuje w Polsce 8,99 zł miesięcznie lub 89,99 rocznie przy płatności z góry.

Szybkie kalkulacje pokazują, że gratis od Google kosztuje niespełna 30 zł. Można pomyśleć, że lepsze to, niż nic, ale Google świetnie przemyślało swój ruch. Osoby, które aktywują darmowy 3 miesięczny pakiet Google One i przeniosą na dysk sieciowy swoje dane prawdopodobnie po upływie darmowych 90 dni zdecydują się wykupić subskrypcję, ponieważ nie będą chcieli ponownie zgrywać wszystkich swoich plików.

Źródło: ubergizmo.com