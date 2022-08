Kupujesz elektryka? Media Expert oferuje niezłe promocje na hulajnogi, rowery i skutery elektryczne [03.08.2022]

W dobie rosnących cen paliwa Polacy coraz częściej wybierają elektryczne środki transportu. Rower może być świetnym kompanem podróży do pracy, szkoły lub na dalekie wycieczki. Sprawdź, jak niskie ceny kryje promocja w Media Expert.

Rower elektryczne na stałe zagościły na polskich ulicach, a to za sprawą wielu czynników takich jak m.in. zakorkowane miasta, większe koszty tankowania auta i nie tylko. Wpływ na to ma również rozpowszechnienie się zdrowego trybu życia, chęć spędzania czasu na łonie natury oraz zmiana stylu życia. Niestety mamy coraz mniej czasu, a komfortowe i szybkie dotarcie z punktu A do punktu B - może ułatwić codzienne życie. Zwłaszcza, gdy mowa o koniecznych dojazdach do pracy lub szkoły. Na rynku pojawiają się także modele przeznaczone dla hobbystów. Do wyboru, do koloru!

Aktualnie w Media Expert trwa wyjątkowa promocja obejmująca elektryczne jednoślady. Wśród nich znajdują się rowery, hulajnogi, a nawet skutery. Korzystając z okazji na zakup wymarzonego urządzenia w niższej cenie, przyjrzeliśmy się wielu propozycjom - wybierając najbardziej atrakcyjne modele. Sprawdź, który będzie idealny dla Ciebie.

ESPERIA Rubino

Rubino może być idealnym kompanem na długie wyprawy sięgające blisko 80 kilometrów. Wpływ na tak duże możliwości ma duża pojemność baterii wynosząca aż 13 Ah. W modelu zastosowano 250-Wattowy silnik Bewo, który jest zamontowany w centralnej części roweru (jest to najlepsze rozwiązanie w przypadku elektrycznych jednośladów). Dzięki temu, nawet bardzo strome wzgórza nie są wyzwaniem. Rower posiada 28-calowe opony Kenda oraz 20-calową, aluminiową ramę.

Cena: 7999,99 zł - 5999 zł. Sprawdź

SKYMASTER Skyme Pro

Skymaster to firma ciesząca się uznaniem od dekad, w ostatnich latach rozpoczęto również produkcję hulajnóg elektrycznych. Skyme Pro posiada wydajny silnik o mocy 350 Watt, pozwalający na rozpędzenie się do 25 km/h. Producent umożliwia trzy tryby jazdy - eco, sport oraz standard. Akumulator 6.0 Ah pozwala na pokonanie blisko 20 kilometrów na jednym naładowaniu. Jednoślad jest wyposażony w ekran LCD, tempomat, przednią lampę LED oraz hamulce tarczowe - wszystko czego potrzebujesz, aby poruszać się wygodnie i bezpiecznie.

Cena: 1799 zł 1299 zł. Sprawdź

Rower elektryczny BIRD Urban 1.0

Powyższa propozycja to urzeczywistnienie wizji miejskiego, solidnego roweru elektrycznego. W tylnej piaście znajduje się silnik o mocy 250 Watt (Bafang, H400B). Bateria o pojemności 9,6 Ah potrzebuje zaledwie 4 godzin do pełnego naładowania. Sterowanie pewnymi funkcjami może odbywać się w dedykowanej aplikacji Bird na smartfona. Więcej o modelu możesz przeczytać we wpisie: Jak ominąć korki i zaoszczędzić na dojazdach? Rozwiązaniem może być ten rower elektryczny.

Cena: 10399,99 zł 8399 zł. Sprawdź

SPOKEY Rino+

Potrzebujesz hulajnogi elektrycznej aby dojechać do pracy lub szkoły? Warto rozważyć propozycję od firmy SPOKEY. Rino+ to model, dzięki któremu rozpędzisz się do 20 km/h, a bateria o pojemności 7,8 Ah wystarczy na przebycie około 30 km. Poruszanie może odbywać się w trzech trybach, a mianowicie - ECO, standard i sport. Atutem jest system odzyskiwania energii KERS.

Cena: 2149 zł 1999 zł. Sprawdź

Rower elektryczny ATALA B-Tour A6.1 D18 28 cali

ATALA B-Tour A6.1 to rower dla osób, które szukają jak najbardziej uniwersalnego pojazdu. Elektryczny rower trekkiingowy świetnie sprawdzi się zarówno w mieście, jak i na dłuższej trasie. Jest to model roweru stworzony tak, aby żadne otoczenie nie było mu straszne. W procesie elektryfikacji model ten został wyposażony w silnik 250 W i baterię 11 Ah. Takie połączenie pozwoli nam przejechać aż do 100 km na jednym ładowaniu! To zdecydowanie wystarczająco zarówno na krótki wypad po zakupy, jak i całodzienną wycieczkę za miasto.

Cena: 13199 zł 10999 zł. Sprawdź

INDIANA E-City U17

Jedną z najczęściej wybieranych marek rowerów elektrycznych jest Indiana. Model E-City to stosunkowo lekki jednoślad ważący 21,7 kg - odpowiedni zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Posiada 17-calową, aluminiową ramę oraz 28-calowe opony firmy Wanda. Rozpędzając się do 25 km/h, mamy możliwość skorzystania z 6 biegów, które uprzyjemnią naszą jazdę. Żywotność akumulatora to aż 700 cykli.

Cena: 5119 zł 4199 zł. Sprawdź

TORPADO Era D17

Rower elektryczny od firmy TORPADO posiada indukcyjny silnik Bewo o mocy 250 Watt. Dzięki zastosowaniu litowo-jonowej baterii o pojemności 13 Ah, jednoślad jest w stanie pokonać nawet 70-80 kilometrów na jednym naładowaniu. Podczas wspomaganej jazdy możemy korzystać z 7 biegów. W trosce o najwyższe bezpieczeństwo, w rowerze zastosowano hamulce tarczowe hydrauliczne firmy SAIGUAN.

Cena: 7599 zł 5999 zł. Sprawdź

SPOKEY Mobius Young+

Oto propozycja dla nieco młodszych użytkowników! Mobius Young+ posiada silnik o mocy 200 Watt co pozwala na osiąganie prędkości 12 km/h (dzięki ograniczeniu, jest to jednoślad odpowiedni dla dzieci). Maksymalny zasięg to około 10 kilometrów - w pełni wystarczająco na rekreacyjne wypady lub dojazd do szkoły. Hulajnoga elektryczna waży około 6 kilogramów.

Cena: 1049,99 zł 772,77 zł. Sprawdź

Alfa Romeo AR0

Model sygnowany znakiem włoskiego producenta samochodów został wyposażony w technologię odzyskiwania energii KERS. Hulajnoga elektryczna o mocy 300 Watt rozpędza się do prędkości 25 km/h, a możliwość skorzystania z tempomatu dodatkowo upłynnia jazdę. Akumulator o pojemności 10 Ah pozwala na przebycie aż 40 kilometrów na jednym naładowaniu.

Cena: 3399 zł 2599 zł. Sprawdź

ARGENTO Omega D17

W modelu Omega zastosowano wydajną baterię firmy Samsung - maksymalny zasięg na jednym cyklu to 40 - 70 km w zależności od trybu jazdy. Silnik o mocy 250 Watt pozwoli rozpędzić się do 25 km/h. Zarówno manetka, jak i tylna przerzutka pochodzi od cenionej firmy Shimano. Z uwagi na 28-calowe opony jest to propozycja dedykowana dla wyższych osób.

Cena: 7599,99 zł 6599 zł. Sprawdź

RED BULL Racing 10 RB-RTEN10-104

Elektryczna hulajnoga sygnowana znakiem Formuły 1 zawiezie Cię do miejsc oddalonych nawet o 40 kilometrów. Producent wyposażył jednoślad w duże, 10-calowe koła - jest to więc dobra propozycja również dla wyższych osób. Umożliwia jazdę w trzech trybach (eco, sport, standard). Zastosowanie hamulca tarczowego oraz elektrycznego pozwala na szybszą reakcję w przypadku konieczności hamowania.

Cena: 4399 zł 3799 zł. Sprawdź

ESPERIA Nantes D18

Przedstawiamy alternatywę dla miejskiego roweru damskiego, a mianowicie model Nantes od firmy Esperia. Lekka aluminiowa rama wpływa na obniżenie wagi jednośladu, która nie przekracza 25 kg. Fioletowy towarzysz wyposażony w silnik Shengyi, pozwoli pokonać trasy sięgające 70 kilometrów, a maksymalna prędkość to około 25 km/h. Litowo-jonowa bateria o pojemności 13 Ah wykazuje żywotność do około 500 cykli.

Cena: 5199 zł 4499 zł. Sprawdź

DUCATI MG-20 U14

Jeśli chcesz zdecydować się na rower elektryczny, jednak obawiasz się o wolną przestrzeń do przechowywania - postaw na składak. Ducati MG-20 to model, który spiszę się zarówno podczas dojazdów do pracy, jak i bardziej wymagających podróży. Jego maksymalny zasięg wynosi aż 50 kilometrów, a osiągana prędkość to nawet 25 km/h. Rower elektryczny waży zaledwie 20 kilogramów - zawdzięcza się to m.in. zastosowaniu magnezowej, 14-calowej ramy.

Cena: 9649 zł 7999 zł. Sprawdź

Skuter elektryczny E-MIO Destina

W modelu E-MIO zastosowano przenośną baterię litowo-jonową o pojemności 20 Ah, która pozwala na przejechanie do 50 km na jednym ładowaniu. Skuter posiada wydajny, elektryczny silnik o mocy 2000 W, który osiąga maksymalny moment obrotowy na poziomie 44,5 Nm. Maksymalna prędkość z jaką możemy podróżować to blisko 45 km/h. Potrafi pokonać wzniesienia o maksymalnym kącie nachylenia do 15 stopni. Aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo na drodze, skuter wyposażono w przedni hamulec tarczowy i tylny bębnowy.