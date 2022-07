Kupujesz elektryka? Media Expert oferuje niezłe promocje na hulajnogi, rowery i skutery elektryczne [27.07.2022]

W dobie rosnących cen paliwa Polacy coraz częściej wybierają elektryczne środki transportu. Media Expert przygotowało ciekawą ofertę dla wszystkich osób zainteresowanych zakupem nowego elektryka na lato.

Od kilku miesięcy w mediach bardzo intensywnie mówi się o rosnących cenach paliwa. Podwyżki na stacjach benzynowych zauważa każdy i mogą one być bardzo dotkliwe dla naszych portfeli. Na szczęście od kilku lat widzimy też znaczny wzrost zainteresowania elektrycznymi pojazdami. Nie są to tylko samochody elektryczne, ale też mniejsze pojazdy, służące na krótsze dojazdy. Szczególnie hulajnogi elektryczne, dzięki usługom wypożyczania na minuty, stały się stałym elementem krajobrazu miejskiego w Polsce.

Pojazdy elektryczne to idealne rozwiązanie do miasta. Dzięki nim możemy się przemieszczać, jak tylko chcemy i kiedy chcemy, nie musząc polegać na rozkładach jazdy komunikacji miejskiej. Dodatkowo omijamy też korki i nie wydajemy pieniędzy na paliwo, jak to ma miejsce w przypadku jazdy samochodem. Bonusem jest też fakt przebywania na świeżym powietrzu - szczególnie w piękne, letnie dni.

Aktualnie w Media Expert znajdziemy promocje na wiele pojazdów elektrycznych. W ofercie sklepu znajdziemy hulajnogi elektryczne, rowery elektryczne w różnych wersjach, jak i skutery elektryczne. Przejrzeliśmy dostępne modele i wybraliśmy kilka najciekawszych, które zadowolą każdego fana elektryków!

INDIANA E-City U17

Jedną z najczęściej wybieranych marek rowerów elektrycznych jest Indiana. Model E-City to stosunkowo lekki jednoślad ważący 21,7 kg - odpowiedni zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Posiada 17-calową, aluminiową ramę oraz 28-calowe opony firmy Wanda. Rozpędzając się do 25 km/h, mamy możliwość skorzystania z 6 biegów, które uprzyjemnią naszą jazdę. Żywotność akumulatora to aż 700 cykli.

Cena: 5119 zł 4199 zł. Sprawdź

TORPADO Era D17

Rower elektryczny od firmy TORPADO posiada indukcyjny silnik Bewo o mocy 250 Watt. Dzięki zastosowaniu litowo-jonowej baterii o pojemności 13 Ah, jednoślad jest w stanie pokonać nawet 70-80 kilometrów na jednym naładowaniu. Podczas wspomaganej jazdy możemy korzystać z 7 biegów. W trosce o najwyższe bezpieczeństwo, w rowerze zastosowano hamulce tarczowe hydrauliczne firmy SAIGUAN.

Cena: 7599 zł 6799 zł. Sprawdź

SPOKEY Mobius Young+

Oto propozycja dla nieco młodszych użytkowników! Mobius Young+ posiada silnik o mocy 200 Watt co pozwala na osiąganie prędkości 12 km/h (dzięki ograniczeniu, jest to jednoślad odpowiedni dla dzieci). Maksymalny zasięg to około 10 kilometrów - w pełni wystarczająco na rekreacyjne wypady lub dojazd do szkoły. Hulajnoga elektryczna waży około 6 kilogramów.

Cena: 1049,99 zł 772,77 zł. Sprawdź

DUCATI Scrambler SCR-E M17

Srambler SCR-E to składak w pełnej krasie - jest przeznaczony również dla nieco wyższych osób, a to ze względu na 20-calowe opony Kenda i 17-calową ramę. W pełni naładowany akumulator o pojemności 10,4 Ah, pozwala na przebycie blisko 70 kilometrów. Szczegóły pokonanego dystansu oraz informacje dot. stanu baterii możemy podglądać na ekranie LCD 800U.

Cena: 10149 zł 8499 zł. Sprawdź

Alfa Romeo AR0

Model sygnowany znakiem włoskiego producenta samochodów został wyposażony w technologię odzyskiwania energii KERS. Hulajnoga elektryczna o mocy 300 Watt rozpędza się do prędkości 25 km/h, a możliwość skorzystania z tempomatu dodatkowo upłynnia jazdę. Akumulator o pojemności 10 Ah pozwala na przebycie aż 40 kilometrów na jednym naładowaniu.

Cena: 3399 zł 2699 zł. Sprawdź

ARGENTO Omega D17

W modelu Omega zastosowano wydajną baterię firmy Samsung - maksymalny zasięg na jednym cyklu to 40 - 70 km w zależności od trybu jazdy. Silnik o mocy 250 Watt pozwoli rozpędzić się do 25 km/h. Zarówno manetka, jak i tylna przerzutka pochodzi od cenionej firmy Shimano. Z uwagi na 28-calowe opony jest to propozycja dedykowana dla wyższych osób.

Cena: 7599,99 zł 6599 zł. Sprawdź

RED BULL Racing 10 RB-RTEN10-104

Elektryczna hulajnoga sygnowana znakiem Formuły 1 zawiezie Cię do miejsc oddalonych nawet o 40 kilometrów. Producent wyposażył jednoślad w duże, 10-calowe koła - jest to więc dobra propozycja również dla wyższych osób. Umożliwia jazdę w trzech trybach (eco, sport, standard). Zastosowanie hamulca tarczowego oraz elektrycznego pozwala na szybszą reakcję w przypadku konieczności hamowania.

Cena: 4399 zł 3799 zł. Sprawdź

SPOKEY Rino+

Potrzebujesz hulajnogi elektrycznej aby dojechać do pracy lub szkoły? Warto rozważyć propozycję od firmy SPOKEY. Rino+ to model, dzięki któremu rozpędzisz się do 20 km/h, a bateria o pojemności 7,8 Ah wystarczy na przebycie około 30 km. Poruszanie może odbywać się w trzech trybach, a mianowicie - ECO, standard i sport. Atutem jest system odzyskiwania energii KERS.

Cena: 2149 zł 1799 zł. Sprawdź

ESPERIA Nantes D18

Przedstawiamy alternatywę dla miejskiego roweru damskiego, a mianowicie model Nantes od firmy Esperia. Lekka aluminiowa rama wpływa na obniżenie wagi jednośladu, która nie przekracza 25 kg. Fioletowy towarzysz wyposażony w silnik Shengyi, pozwoli pokonać trasy sięgające 70 kilometrów, a maksymalna prędkość to około 25 km/h. Litowo-jonowa bateria o pojemności 13 Ah wykazuje żywotność do około 500 cykli.

Cena: 5199 zł 4499 zł. Sprawdź

DUCATI MG-20 U14

Jeśli chcesz zdecydować się na rower elektryczny, jednak obawiasz się o wolną przestrzeń do przechowywania - postaw na składak. Ducati MG-20 to model, który spiszę się zarówno podczas dojazdów do pracy, jak i bardziej wymagających podróży. Jego maksymalny zasięg wynosi aż 50 kilometrów, a osiągana prędkość to nawet 25 km/h. Rower elektryczny waży zaledwie 20 kilogramów - zawdzięcza się to m.in. zastosowaniu magnezowej, 14-calowej ramy.

Cena: 9649 zł 7999 zł. Sprawdź

Hulajnoga elektryczna JEEP 2xe Urban Camou

JEEP 2XE Urban Camou to hulajnoga elektryczna dla wymagających. Jej terenowy wygląd nie jest tylko rozwiązaniem stylistycznym - ten pojazd sprawdzi się nie tylko w miejskiej dżungli, ale też w dżungli z prawdziwego zdarzenia. Hulajnoga jest wyposażona w amortyzowane koła 10", napędzane silnikiem o mocy 500 W. Ten napęd w połączeniu z baterią 9,6 Ah pozwala jej przejechać nawet 45 km na jednym ładowaniu - wszystko to z prędkością maksymalną 20 km/h (ograniczoną elektronicznie). Jeśli szukamy pojazdu, którym w wolnym czasie będziemy mogli też poszaleć w okolicznych lasach - ten model jest idealny!

Cena: 5199,99 zł 4499 zł. Sprawdź

Rower elektryczny ORUS E2100 M17 20 cali

Rower Orus E2100 M17 to świetny wybór dla prawdziwego mieszczucha. Małe koła i kompaktowe wymiary sprawią, że pojazd zmieści się w każdą szczelinę, a przechowywanie go nawet w kawalerce nie będzie problemem. Ponadto, dzięki elektrycznego wspomaganiu silnikiem o mocy 250 W dojedziemy na każde spotkanie. W rowerze znalazło się miejsce na baterię 7,8 Ah, która powinna wystarczyć na 45-50 km jazdy.

Cena: 4319 zł 3499 zł. Sprawdź

Rower elektryczny ATALA B-Tour A6.1 D18 28 cali

ATALA B-Tour A6.1 to rower dla osób, które szukają jak najbardziej uniwersalnego pojazdu. Elektryczny rower trekkiingowy świetnie sprawdzi się zarówno w mieście, jak i na dłuższej trasie. Jest to model roweru stworzony tak, aby żadne otoczenie nie było mu straszne. W procesie elektryfikacji model ten został wyposażony w silnik 250 W i baterię 11 Ah. Takie połączenie pozwoli nam przejechać aż do 100 km na jednym ładowaniu! To zdecydowanie wystarczająco zarówno na krótki wypad po zakupy, jak i całodzienną wycieczkę za miasto.

Cena: 13199 zł 10999 zł. Sprawdź

Rower elektryczny ATALA B-Cross A3.1 U18 29 cali

Wiele osób nie szuka roweru do miasta, a raczej poluje na coś bardziej emocjonującego, czym można pokonywać piękne górskie szlaki. W takim wypadku dobrym wyborem będzie ATALA B-Cross A3.1, czyli rower górski ze wspomaganiem elektrycznym. Silnik o mocy 250 W pomoże nam w podjeździe pod każdą górę, a jego osadzenie na środku sprawia, że rower nie ma zaburzonego środka ciężkości. Dostajemy też wbudowaną baterię 13,4 Ah, która powinna wystarczyć na około 75 km jazdy na jednym ładowaniu. To idealny partner na terenowe eskapady.

Cena: 9599,99 zł 8299 zł. Sprawdź

Skuter elektryczny E-MIO Destina

Żółty kolor tego modelu wygląda bardzo nowocześnie i przyciąga wzrok na ulicy. W tym skuterze mamy przenośną baterię litowo-jonową o pojemności 20 Ah, która pozwala na przejechanie do 50 km na jednym ładowaniu. Akumulator wymaga od 4 do 5 godzin, by w pełni się naładować. W pojeździe zastosowano elektryczny silnik o mocy 2000 W, który osiąga maksymalny moment obrotowy na poziomie 44,5 Nm. Rozwija prędkość do 45 km/h. Potrafi pokonać wzniesienia o maksymalnym kącie nachylenia do 15 stopni. Skuter ma dodatkowo bezdętkowe, 10-calowe koła oraz 3 biegi, a także przedni hamulec tarczowy i tylny bębnowy.