Kupujesz iMac'a lub MacBook'a? Koniecznie sprawdź te rzeczy!

Skusił Cię jeden z nowych komputerów Apple z układem M1? Koniecznie sprawdź, co należy zrobić po zakupie, aby w pełni cieszyć się sprzętem.

Spis treści

Na przestrzeni ostatniego roku Apple zaprezentowało świetne komputery z autorskimi procesorami Apple M1. Na rynku pojawił się nowy MacBook Air, MacBook Pro raz Mac mini. Teraz do oferty dołączył iMac z 24 calowym ekranem. Nowe komputery ponownie prześcigają konkurencję w kwestii wydajności, jakości wykonania oraz niestety ceny. Pomimo dosyć wysokich sugerowanych cen detalicznych wielu konsumentów skusiło się na zakup nowego sprzętu z logo nadgryzionego jabłka na obudowie.

iMac 24

Jesteś jednym z nich? Sprawdź, co zrobić od razu po zakupie, aby w pełni wykorzystać potencjał nowego komputera. Większość rad, które zaraz otrzymasz wykonasz na początku użytkowania komputera i o nich zapomnisz. Niemniej jednak warto poświęcić dodatkowy czas na solidną konfigurację nowego sprzętu. W przyszłości oszczędzisz dzięki niej dużo nerwów.

1. Zakup dodatkowe przejściówki

Niestety wszystkie nowoczesne komputery Mac wyposażane są jedynie w porty USB Typu C z Thunderbolt 4. Od 2021 roku tyczy się to również iMaca. Oznacza to, że bez dodatkowych akcesoriów i przejściówek nie podepniemy pendrive, klawiatury, myszy, dysku twardego, drukarki, skanera czy dodatkowego ekranu. W tym celu musimy skorzystać z replikatora portów lub pojedynczych przejściówek.

W przypadku gdy posiadasz MacBooka Air, MacBooka Pro z dwoma portami lub bazowego iMaca warto zdecydować się na replikator portów (Hub). Z jednego złącza USB Typu C otrzymamy kilka portów - w zależności od konfiguracji może to być: pełnowymiarowe USB Typu A, USB Typu C, VGA, HDMI, RJ-45 lub czytnik kart pamięci. Dodatkowo do huba podłączymy naszą ładowarkę (w przypadku laptopów).

Gdy masz Maca z czterema portami możesz rozważyć zakup pojedynczych przejściówek (adapterów) np. z USB Typu C na USB Typu A.

Przejściówki oferowane przez Apple

Pamiętaj - niezależnie od wybranego komputera w zestawie otrzymasz tylko zasilacz.

2. Skonfiguruj Time Machine

Time Machine to wbudowany mechanizm bezinwazyjnego tworzenia kopii zapasowych w systemie operacyjnym macOS. Do jego działania potrzebujesz nośnika danych (polecamy duży dysk HDD lub SSD). Możesz również wykorzystać dysk sieciowy.

Po skonfigurowaniu komputera warto udać się do Preferencji systemowych i skonfigurować Time Machine. Zostaniesz poproszony o sformatowanie dysku twardego, a mechanizm automatycznie zacznie tworzyć kopie zapasowe. W przypadku laptopów warto podpinać dysk raz na tydzień lub częściej. Jeżeli masz iMaca lub Maca mini pozostaw dysk podłączony cały czas - komputer będzie tworzył kopie zapasowe w nocy.

Time Machinę podczas tworzenia przystosowuj kopii zapasowej

W przypadku zapełnienia całego dysku rozwiazanie Time Machine automatycznie usunie najstarsze kopie zapasowe. Dodatkowo całość pozwala na szybkie dostanie się do starszych wersji plików.

Sprawdź, jak zarządzać kopiami zapasowymi Time Machine.

3. Skonfiguruj dysk sieciowy iCloud Drive

Z pewnością będziesz korzystał z konta iCloud. Jest ono niezbędne do działania wszystkich usług Apple. Warto zainteresować się dyskiem sieciowym iCloud Drive, który pozwoli na przechowywanie najważniejszych plików i dokumentów w sieci. Ciekawą opcją jest również możliwość synchronizacji biurka (pulpitu i zgromadzonych na nim danych) w chmurze.

Ustawienia iCloud

Z usługą chmurową firmy Apple możesz zsynchronizować popularne aplikacje dostarczane razem z komputerem - np. przeglądarkę Safari.

Ustawienia iCloud Drive znajdziesz w Preferencjach systemowych > Apple ID.

Sprawdź najlepsze alternatywy dla iCloud Drive.

4. Sprawdź dostępność aktualizacji oprogramowania

Od czasu produkcji komputera do momentu, w którym go kupisz mija od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. W tym czasie producent najprawdopodobniej wprowadził na rynek nowe wersje systemu operacyjnego. Po początkowej konfiguracji warto upewnić się, że korzystasz z najnowszego oprogramowania z aktualnymi poprawkami zabezpieczeń.

Mechanizm aktualizacji w macOS

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania uruchom Preferencje systemowe i przejdź do Uaktualnienia. Komputer sprawdzi dostępność aktualizacji oprogramowania. Dobrym pomysłem jest również zaznaczenie opcji Uaktualniaj Maca automatycznie. Komputer sam w nocy zainstaluje najnowsze poprawki, zabezpieczenia i aktualizacje systemu.

Warto odwiedzić również Mac App Store i przejść do sekcji Uaktualnienia.

Aktualizacje w Mac App Store

Masz problemy z aktualizacjami systemu? Sprawdź, jak je rozwiązać.

5. Skonfiguruj Touch ID

Nowe komputery Apple (z wyłączeniem bazowego iMaca 24, iMaca 27 oraz Maca mini) posiadają czytniki linii papilarnych Touch ID. Jeżeli jeszcze z niego nie korzystasz powinieneś to zmienić. Touch ID w wygodny sposób zabezpiecza Twój komputer, a Ty nie musisz już wpisywać hasła do systemu. Czytnik współgra również z Apple Pay oraz zabezpiecza hasła w przeglądarce Safari.

Touch ID w klawiaturze 24 calowego iMaca

Czy wiesz, że Touch ID działa na każdym komputerze z procesorem Apple M1? Do Maca mini wystarczy nowa klawiatura z 24 calowego iMaca.