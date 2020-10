Kupujesz iPhone 12 - Kaspersky ostrzega przed masowymi oszustwami

Kaspersky ostrzega. Hakerzy zamierzają wzbogacić się na nadchodzących smartfonach od Apple. W sieci pojawiło się mnóstwo fałszywych ofert na iPhone'a 12, które kuszą obniżoną ceną.

Zamierzasz kupić iPhone 12 i znalazłeś super ofertę? Ktoś próbuje sprzedać zaprezentowanego wczoraj iPhone'a taniej, niż robi to Apple? Jeżeli jeszcze nie zapaliła Ci się czerwona lampka ostrzegamy.

Smartfon Apple iPhone 12 Pro Źródło: apple.com

Eksperci do spraw bezpieczeństwa, którzy pracują w firmie Kaspersky ostrzegają przed fałszywi ofertami sprzedaży iPhone 12, które pojawiły się już w sieci. Hakerzy kuszą niższymi cenami w zamian za dłuższy czas oczekiwania. Niestety całą kwotę należy wpłacić od razu.

Do chwili obecnej - jednego dnia po premierze iPhone 12 analitycy z Kaspersky zauważyli znacząco wzrost zainteresowania firmą Apple przez hakerów. Chcą oni oszukać potencjalnych kupujących na wiele tysięcy złotych. Przypominamy, że najtańszy iPhone 12 mini kosztuje 3599 zł.

Dodatkowo w sieci pojawiło się wiele fałszywych stron, które co prawda nie oszukają nas na pieniądze, ale narażą na utratę dostępu do konta Apple ID. Niektórzy hakerzy postanowili wykraść dane do kont Apple tworząc specjalne strony pozwalające zapisać się do przedsprzedaży iPhone'a 12.

Oczywiście nie wszystkie oferty muszą być oszustwem, ale decydując się na zakup iPhone 12 zwróć szczególną uwagę. Jeżeli znajdziesz urządzenie znacznie taniej, przed zakupem dokładnie zweryfikuj sprzedawcę i ofertę. Pamiętaj, aby zachować zwiększoną ostrożność przy zakupie urządzenia od osoby, która nabyła go od operatora. Najczęściej są to smartfony zakupione na raty, które do momentu ich spłaty są własnością operatora. Może to poskutkować zablokowaniem iPhone'a w przypadku nie płacenia rat przez poprzedniego kupującego.

Źródło: techradar.com