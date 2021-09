Kupujesz iPhone 13? Lepiej nie stłucz ekranu!

Kupujesz lub kupiłeś iPhone'a 13? Lepiej zadbaj o ekran. W przypadku jego stłuczenia stracisz możliwość korzystania z Face ID!

Do sieci trafiają kolejne ciekawe informacje związane z najnowszymi smartfonami z rodziny iPhone 13. Okazuje się, że w momencie, gdy stłuczemy wyświetlacz i wymienimy go na inny egzemplarz stracimy dostęp do Face ID.

Wyświetlacz iPhone'a 13 Pro Źródło: apple.com

W przypadku wymiany ekranu w nieautoryzowanym serwisie możemy (przynajmniej na chwilę obecną) zapomnieć o możliwości korzystania z Face ID. Oznacza to, że wymiana wyświetlacza pozbawi nas dostępu do możliwości odblokowania urządzenia z wykorzystaniem biometrii (skanowania twarzy w 3D).

Apple znane jest z utrudniania napraw swoich urządzeń. Od pewnego czasu firma informuje swoich użytkowników o użyciu nieoryginalnych części w ich urządzeniach. Po wymianie ekranu w ustawieniach wyświetla się stosowny monit informujący o tym fakcie.

Gigant z Cupertino twierdzi, że rozwiązania wprowadzane są z myślą o klientach i autoryzowanych serwisach, które łatwiej są w stanie określić przyczynę problemów z urządzeniami.

Pierwsze testy wskazują, że w przypadku wymiany wyświetlacza w smartfonach z rodziny iPhone 13 możemy zapomnieć o działaniu funkcji Face ID. Co ważne ze skanowania twarzy w 3D nie skorzystamy nawet po wymienieniu ekranu na inny, oryginalny egzemplarz.

Po montażu części telefon wyświetli komunikat sugerujący, że nie jest w stanie zweryfikować oryginalności podzespołów. Co istotne po ponownym montażu oryginalnego wyświetlacza Face ID znowu działa, co wyklucza problemy z instalacją.

Prawdopodobnie po wymianie wyświetlacza serwis Apple musi przypisać część do płyty głównej smartfona. W chwili obecnej nie posiadamy oficjalnych informacji w sprawie.