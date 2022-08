Kupujesz laptopa od MSI, dostajesz ogromną zniżkę i jeszcze prezenty. Ta promocja na powrót do szkoły to szaleństwo!

Niewiele rzeczy może bardziej osłodzić powrót do szkoły po wakacjach niż nowy laptop do nauki... który przy okazji świetnie sprawdzi się w grach. Teraz MSI oferuje te maszyny jeszcze taniej, a do tego dorzuca do nich niezłe prezenty!

Końcówka sierpnia i wrzesień to idealny moment na zaopatrzenie się w najpotrzebniejsze rzeczy do szkoły czy na studia. Co prawda wakacje już za nami, ale przynajmniej możemy zastanowić się nad nowym, ciekawym laptopem, który umili nam nie tylko godziny nauki, ale też pozwoli spędzić wolny czas na graniu w ulubione gry. Dzięki najnowszej promocji MSI polowanie na laptopowe promocje będzie w tym roku zdecydowanie łatwiejsze - firma przygotowała świetną ofertę Back To School.

Promocja Back To School od MSI

Jednym z najważniejszych sprzętów do nauki jest aktualnie laptop. Umożliwia on korzystanie ze skomplikowanych programów, często niezbędnych na studiach, ale także ułatwia pozyskiwanie informacji podczas nauki w szkole. Dodatkowym atutem jest również mobilność tego typu urządzeń, dzięki czemu możemy zabrać swój laptop w każdą podróż.

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest najnowsza promocja Back To School od marki MSI, w ramach której znajdziemy wiele laptopów producenta w obniżonych cenach. Do wyboru jest sporo propozycji, których cena została zmniejszona nawet o 2100 zł! To jednak nie wszystko. Po zakupie jednego z laptopów biorących udział w promocji, możemy otrzymać dodatkowy prezent od MSI w postaci zestawu akcesoriów o wartości nawet kilkuset złotych! Najciekawsze zestawy zobaczymy na przykład na Tik Toku producenta - prezentują się naprawdę świetnie.

Jak wziąć udział w promocji?

Udział w promocji MSI wcale nie jest trudny. Jeśli chodzi o zniżkę na najciekawsze laptopy od producenta, zdobycie jej to bułka z masłem. Wystarczy wejść na stronę dedykowaną promocji i wybrać interesujące nas urządzenia. Następnie, klikając na przycisk KUP TERAZ, strona pokaże nam najciekawsze oferty w autoryzowanych sklepach, dzięki czemu będziemy mogli wybrać opcję najbardziej nam odpowiadającą.

Jeśli chodzi o otrzymanie dodatkowego prezentu na początek roku, tutaj proces jest trochę dłuższy. Oczywiście już przed zakupem możemy dowiedzieć się, jakiego gratisu możemy oczekiwać - ta informacja umieszczona jest po specyfikacji danego laptopa na stronie producenta. Są one naprawdę interesujące - od kodów promocyjnych do Steama, przez hub USB, aż do świetnych gamingowych słuchawek.

Jak w takim razie odebrać nasz gratis? Po zakupie wymarzonego laptopa będziemy musieli zarejestrować konto oraz nasz produkt na oficjalnej stronie MSI, a następnie wysłać kod seryjny nowego komputera wraz z potwierdzeniem zakupu. Po potwierdzeniu transakcji MSI wyśle wyczekiwany upominek. W międzyczasie warto zaglądać na profil Youtube producenta - może akurat pojawi się jakiś nowy sprzęt, który skusi nas do jeszcze jednego zakupu? Promocja trwa od 16.08 do 30.09, jest więc idealnie nastawiona na uczniów oraz studentów.