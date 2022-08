Kupujesz rower elektryczny? Odbierz drugi za 1 zł! To idealna okazja

Jeśli planujesz zakup roweru elektrycznego, warto przyjrzeć się ofercie promocyjnej w sklepie Media Expert. Tylko teraz drugi e-bike możesz kupić za 1 zł. Sprawdzamy szczegóły.

Media Expert to aktualnie jeden ze sklepów z elektroniką, który w swojej ofercie posiada szeroki wybór rowerów elektrycznych. Nie dość, że modeli jest naprawdę sporo, to jeszcze możemy liczyć na sezonowe okazje - o jednej z nich przeczytasz w tym artykule. Poza tym, do 30 września trwa akcja promocyjna, dzięki której, przy zakupie wybranego roweru elektrycznego, drugi możesz otrzymać za 1 zł. Przyglądamy się szczegółom i prezentujemy wybrane modele, które można kupić w niższej cenie.

Jak skorzystać z promocji?

Dodaj do koszyka rower objęty promocją oraz dodatkowy drugi rower. Użyj odpowiedniego kodu rabatowego, a drugi rower otrzymasz za 1zł. Dokończ zakup, zgodnie z podanymi wskazówkami.

Jaki rower mogę kupić, aby otrzymać drugi za 1 zł?

Do wyboru mamy ponad 20 rowerów elektrycznych różnych marek - całą listę znajdziecie pod tym linkiem. Niestety, trzeba przyznać, że większość z nich posiada dość wysoką cenę. Aczkolwiek jeśli planowaliście wyposażyć się w bardzo dobrej jakości sprzęt i przeznaczyć na rower właśnie tyle pieniędzy, warto dobrać do tego drugi model. Oto kilka przykładowych e-bike'ów, które możesz mieć za 1 zł.

Rower elektryczny INDIANA E-City U17

Rama: Aluminiowa, 17"

Rozmiar koła [cal]: 28

Maksymalny zasięg: 45 km

Marka silnika: Xf

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Marka baterii: Ktech

Kolor: Czarny

Waga [kg]: 21.7

Przeznaczenie: Damski, Męski

Rower elektryczny SKYMASTER Energy V1 D20

Rama: Aluminiowa, 20"

Rozmiar koła [cal]: 28

Maksymalny zasięg: 35-40 km

Marka silnika: XinAnda

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Marka baterii: Jetch

Kolor: Szary

Waga [kg]: 25

Przeznaczenie: Damski

Rower elektryczny SKYMASTER Energy Eco D18

Rama: Stalowa, 18"

Rozmiar koła [cal]: 28

Maksymalny zasięg: 35 km

Marka silnika: Jiaxinyue

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Marka baterii: Jetch

Kolor: Jasny grafitowy

Waga [kg]: 28

Przeznaczenie: Damski, Męski

Równolegle trwa również promocja na tradycyjne rowery - przejdź do sklepu.