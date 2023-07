Kupujesz w RTV Euro AGD? Odbierz rabat za zakupy

Planujesz zakupy w sklepie RTV Euro AGD? Koniecznie sprawdź najnowszą akcję promocyjną, dzięki której możesz zyskać dodatkowy rabat. Jak to działa?

Tylko do 12 lipca w sklepie RTV Euro AGD przy każdych zakupach powyżej 1000 zł naliczany jest dodatkowy rabat, w zależności od wydanej sumy. Im więcej kupujesz, tym większą zniżką możesz się cieszyć. Dlatego jeśli planujesz większe zakupy, to idealna okazja, aby zrobić to właśnie teraz w tym sklepie i odebrać rabat. Możesz zyskać nawet 2000 zł zniżki.

Rabat nalicza się automatycznie po przekroczeniu określonej kwoty zakupu. Przykładowo, robiąc zakupy za 1000 zł, otrzymasz 100 zł zniżki, za 2000 zł - 200 zł itd. Zatem, czas na zakupy.

Zobacz również:

Na jakie produkty warto zwrócić szczególną uwagę w sklepie RTV Euro AGD?

Smartfon Apple iPhone 13 128GB

Wyświetlacz: 6,1 ", 2532 x 1170 pikseli, OLED

Pamięć RAM/wewnętrzna : / 128 GB

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

Odkurzacz Dyson V11 Absolute

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia: tak / nie

Poziom hałasu: 82 dB

Waga: 3 kg

Maksymalny czas pracy: 60 min

Telewizor LG 65QNED813QA

Ekran: 65 ", 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa, ThinQ AI

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x4, USB x2

Odkurzacz Electrolux Turbo Ultimate 700 Drive EP71U142XN

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia: tak / nie

Poziom hałasu: 80 dB

Waga: 2,2 kg

Maksymalny czas pracy: 40 min

Robot sprzątający Roborock S7

Czas pracy/Czas ładowania: 180 min / 300 min

Programator pracy/Wirtualna ściana: tak / tak, funkcja

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie: tak

Czujniki: antykolizyjny, krawędzi, kurzu

Poziom hałasu: 67 dB

