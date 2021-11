Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun - gdzie obejrzeć?

Dziś odbywa się polska premiera nowego filmu napisanego i wyreżyserowanego przez Wesa Andersona o tytule "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun". Podpowiadamy, gdzie można go zobaczyć.

"Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" to nowy film Wesa Andersona, który łączy w sobie cechy dramatu, komedii i romansu. Fabuła śledzi historię trzech różnych wątków głównych, które dzieją się w czasie pracy nad ostatnim wydaniem fikcyjnej francuskiej gazety Liberty, Kansas Evening Sun. W rolach głównych pojawiają się Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright, Lyna Khoudri, Frances McDormand oraz Léa Seydoux.

Zrzut ekranu ze zwiastuna "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun"

Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun

Wes Anderson

Po śmierci Arthura Howitzera Juniora, pochodzącego z Kansas, cenionego redaktora popularnego amerykańskiego magazynu „Kurier Francuski”, z siedzibą w Ennui-sur-Blasé we Francji, zespół redakcyjny zbiera się w celu napisania nekrologu. Wspomnienia o Howitzerze składają się na cztery opowieści: „Reporter na rowerze” opisujący podejrzane dzielnice miasta; „Konkretne arcydzieło” o niepoczytalnym malarzu, jego strażniczce i muzie oraz pazernych marszandach; „Poprawki do manifestu” dokumentujące miłość i śmierć na barykadach podczas buntu studenckiego; oraz „Prywatna jadalnia komisarza” - pełna napięcia historia o narkotykach, porwaniach i wyrafinowanej kuchni.

Film będzie można zobaczyć podczas seansów zorganizowanych w seriach sieci takich jak: Cinema City, Multikino oraz Helios. Niestety, na ten moment produkcja nie jest dostępna do obejrzenia online w legalny sposób. Producenci nie podali informacji, czy w planach jest udostępnienie go na jakiejś platformie VOD takiej jak Netflix, HBO GO czy Player.

