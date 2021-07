Kwarantanna dla zaszczepionych? Nowe przepisy wkrótce

Nowe obostrzenia pandemiczne dotyczą m.in. osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 i ich kwarantannie w przypadku styczności z Deltą.

Nowe rozporządzenia rządu w kwestii panującej pandemii COVID-19 wychodzą praktycznie każdego tygodnie. Jasne z nich wprowadzają marginalne zmiany, inne zgoła znaczące. Problem pojawia się jednak, gdy nowe obostrzenia nie tylko wprowadzają sprzeciw oraz konsternację, ale są przy tym zmieniane niemal z godziny na godzinę.

Źródło: Alexey Hulsov/Pixabay

Tak było m.in. w przypadku powszechnej rejestracji na szczepienia w grupie wiekowej poniżej 40 lat, gdy to ruszyły rzekomo zapisy, potem możliwość rejestracji określono jako błąd i ją usunięto, następnie pozwolono już zapisanym zachować termin i zapowiedziano uruchomienie zapisów w ciągu kilku dni, a potem się z tego wycofano. Co najciekawsze, wszystkie te oficjalne ogłoszenia miały miejsce w przeciągu nieco ponad jednej doby. Niestety, teraz mamy do czynienia z podobną sytuacją.

Obostrzenia pandemiczne

Kwestia jest dość delikatna, ponieważ dotyczy przepisów pandemicznych związanych z osobami w pełni zaszczepionymi. Jak wiadomo, są one w znacznej mierze chronione przed zakażeniem koronawirusem, ewentualnym średnim lub ciężkim przebiegiem choroby Covid-19, jak również wykazują znacznie zmniejszoną transmisję samego wirusa. Dlatego też, praktycznie od początku szczepień zapowiadano, że przepisy dotyczące takich osób będą znacznie łagodniejsze, niż w przypadku niezaszczepionych. Dotyczyć miało to również kwarantanny.

Kwarantanna dla zaszczepionych

W dniu wczorajszym, po południu, rzecznik Ministerstwa zdrowia - Wojciech Andrusiewicz oznajmił, że w związku z rozprzestrzeniającym się w Polsce wariantem koronawirusa o nazwie Delta – wszystkie osoby mające z nim styczność będą skierowane na kwarantannę. Miałaby ona trwać dwa tygodnie i obejmować także osoby w pełni zaszczepione przeciw SARS-CoV-2. Oczywiście spowodowało to falę protestów i pytań o skuteczność obecnych na rynku szczepionek wobec nowej mutacji, a także o zasadność samych szczepień w kontekście zunifikowanych przepisów. Bez obaw jednak, stanowisko rządu zmieniło się już kilkanaście godzin później.

Dziś rano ogłoszono, że jednak kwarantanna nie będzie obejmować osób zaszczepionych pełnymi dawkami poszczególnych preparatów i przyznano, iż mogłoby to spowodować spadek zainteresowania procesem szczepień. Co więcej, rzecznik rządu oznajmił, iż decyzja została zmieniona również pod wpływem konsultacji z sanepidem i dostarczonym przez podmiot informacjom. Wynika z nich bowiem, że na 113 potwierdzonych dotąd w Polsce przypadków zakażeń deltą, jedynie 3 były w pełni zaszczepione, co potwierdza skuteczność szczepień i brak konieczności kwarantanny.

Kwarantanna nie, kontrola tak

Nie zrezygnowano jednak z całkowitego braku kontroli nad osobami, które poddano szczepieniu i mającymi kontakt z osobą zakażoną wariantem Delta. Według nowych wytycznych, pacjenci tacy będą objęci nadzorem lokalnych Stacji Epidemiologicznych. Będą w stałym kontakcie telefonicznym z danym pacjentem i na bieżąco będą weryfikować jego stan zdrowia oraz samopoczucie na podstawie przeprowadzanych, zdalnych wywiadów tego typu.

Źródło: Gundula Vogel/Pixabay

Teoretycznie rozwiązanie takie wydaje się logiczne, jednak wobec dotychczasowych poczynań rządzących nie ma pewności, iż zapewnienia te pozostaną w mocy choćby do jutra.

