LAVIE MINI - Lenovo prezentuje kieszonkowy komputer PC

Ma ekran o rozmiarze 8", zasila go procesor Intela i waży mniej, niż 600 gramów. Oto przenośny komputer, który może stać się hitem!

Urządzenia konwertowalne to żadna nowość, jednak LAVIE MINI robi wrażenie. W niewielkiej obudowie Lenovo zamieściło nie tylko ekran pokazujący obraz w rozdzielczości WUXGA (czyli 1920x1200 pikseli), ale również jedenastej generacji procesor Intel Core i7 z grafiką Intel Iris Xe, dysk twardy SSD o maksymalnej pojemności 256 GD oraz do 16 GB pamięci RAM LPDDR4. Co istotne - wyświetlacz jest dotykowy. Urządzenia można używać na kilka sposobów - jak tablet, laptop oraz jako "namiot". Pokazuje to poniższa prezentacja.

Wbudowana kamerka umożliwia odblokowanie urządzenia przy użyciu Windows Hello, a używanie LAVIE MINI w warunkach słabego oświetlenia - podświetlenie klawiatury. Opcjonalnie można dokupić dedykowany kontroler do gier (widać go na zdjęciu), zmieniający urządzenie w maszynkę gamingową, a jeśli preferujesz zabawę na większym ekranie - specjalna stacja dokująca umożliwi podpięcie go do telewizora. W obudowie znajduje złącze HDMI, a ponadto porty USB typu A i C. LAVIE MINI wspiera szybkie ładowanie, jednak Lenovo nie podało jeszcze szczegółów na ten temat. Podobnie nie znamy ceny, ani daty premiery - poza zapewnieniem, że trafi na rynek jeszcze w tym roku.

Muszę przyznać, że całość wygląda obiecująco, a zarazem można przypuszczać, że nie będzie to tani gadżet.

Źródło: Lenovo