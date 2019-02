LC-Power LC750 V2.31 - nowy zasilacz z certyfikatem 80 PLUS Platinum

Na rynku debiutuje nowy zasilacz z oferty LC-Power. Model LC750 V2.31 Platinum to konstrukcja o mocy znamionowej 750 W, mogąca pochwalić się certyfikatem sprawności 80 PLUS Platinum.

LC-Power to niemiecki producent sprzętu komputerowego. Dotychczas był on kojarzony w szczególności z produktami o przystępnym stosunku ceny do możliwości. Teraz marka rozbudowuje swoją ofertę o pierwsze urządzenia klasy premium. Nowy model zgodnie z przyznanym certyfikatem 80 PLUS Platinum powinien zapewniać efektywność energetyczną przekraczającą 92%. Jest to jednostka zasilająca przeznaczona do budowy wydajnych zestawów komputerowych. Zasilacz wykorzystuje przetwornicę DC-DC, zapewniając precyzyjną regulację i stabilność napięć oraz zgodność z najnowszymi procesorami Intel oraz AMD. Producent zapewnia, że konstrukcja została opracowana na bazie najwyższej jakości komponentów, takich jak tajwańskie kondensatory elektrolityczne Teapo.

LC-Power LC750 V2.31 Platinum jest zasilaczem w pełni modularnym. Oznacza to, że możliwe jest odpinanie zarówno PCI-Express 6+2 pin, SATA jak i przewodu zasilającego. Przewody są płaskie co umożliwia wygodne ich podłączenie w obudowie, a jednocześnie ułatwia obieg powietrza. Za wysoką kulturę pracy odpowiada 135 milimetrowy cichy wentylator z prędkością maksymalną 1800 obr./min, który pracując w trybie ciągłym zapewni niskie temperatury urządzenia, zapewniając długą i bezawaryjną pracę. Lakierowana na czarno obudowa ma wpasować się w stylistykę komputerów gamingowych.

Producent zapewnia wszelkie możliwe zabezpieczenia:

SCP - zabezpieczenie zwarciowe

OVP - zabezpieczenie nadmiarowo-napięciowe

OPP - zabezpieczenie przeciążeniowe

UVP - zabezpieczenie podnapięciowe

OCP - zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe

LC-Power LC750 V2.31 Platinum - specyfikacja

Moc 750 W

W pełni modularne, płaskie przewody

Konwertery DC -DC

Certyfikat 80 PLUS® PLATINUM

Wydajność> 92 %

Pobór mocy w trybie standby w zgodność z ErP (Energy-related Products) Lot6: < 0,5W

Wentylator 135 mm

4x przewody PCI-Express 6+2 pin

Aktywne PFC

Jedna mocna szyna zasilająca +12V (obciążalność 744 W)

Pakiet zabezpieczeń: SCP, OVP, OPP, UVP, OCP

LC-Power LC750 V2.31 Platinum - gwarancja i cena

Niemiecki producent udziela 5 lat gwarancji na zasilacz, a cena SRP wynosi 499 zł.