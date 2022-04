LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - kody na dodatkowe postacie. Sprawdź, jak z nich korzystać [PORADNIK]

Przedstawiamy wam listę kodów do LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, które pozwolą wam odblokować wyjątkowe postacie.

Długo wyczekiwana gra LEGO Star Wars: The Skywalker Saga wreszcie ma swoją premierą. Największa produkcja w historia studia Traveller's Tales oferuje na rozbudowaną kampanię fabularną, która obejmuje wszystkie 9 filmów z cyklu Gwiezdne wojny. To jednak nie wszystko, możemy również liczyć na zawartość z najpopularniejszych seriali, animacji i bajek. W sumie czeka na graczy kilkanaście planet do zwiedzenia i kilkaset postaci do zebrania. Choć większość z nich odblokujemy poprzez rozgrywkę, to twórcy przygotowali kilka niespodzianek.

Traveller's Tales zadbało o specjalne kody, które umożliwiają odblokowanie unikatowych wariantów dobrze znanych postaci, jak choćby Darth Vader, C-3PO czy Chewbacca. Dodatkowo, możecie wykorzystać niektóre kody, aby po prostu szybciej uzyskać dostęp do wybranych bohaterów.

LEGO Star Wars Skywalker Saga - jak korzystać z kodów na postacie?

Studio Traveller's Tales zadbało, aby korzystanie ze specjalnych kodów było jak najbardziej intuicyjne. Podczas rozgrywki naciśnij przycisk pauzy, a następnie przewiń do sekcji "Wprowadź kod".

Korzystanie z kodów w LEGO Star Wars: The Skywalker Saga jest banalnie proste (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl)

Wówczas zostaniesz poproszony o wpisanie kodu, który pozwoli Ci odblokować wybraną postać lub statek.

Kody w LEGO Gwiezdne wojny: Saga Skywalkerów umożliwiają odblokowanie nowych postaci i statków (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl)

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - kody na postacie (aktualna lista)

C-3PO (Holiday Special) - C3PHOHO

Chewbacca (Holiday Special) - WOOKIEE

Darth Vader (Holiday Special) - WROSHYR

D-O (Holiday Special) - TIPYIPS

Gonk Droid (Holiday Special) - LIFEDAY

Poe Dameron (Holiday Special) - KORDOKU

Snap Wexley - SKYSAGA

The Razor Crest - ARVALA7

Statek Transportowy ruchu oporu - SHUTTLE

Aayla Secura - KH7P320

Admirał Holdo - XV4WND9

Imperator - SIDIOUS

Dengar - OKV7TLR

Nute Gunray - WBFE4GO

Poggle Mniejszy - Z55T8CQ

Ratts Tyerell - GR2VBXF

Tarkin - 3FCPPVX

To na razie wszystkie kody do LEGO Gwiezdne wojny: Saga Skywalkerów, jakie udało nam się znaleźć, ale możecie być pewni, że powyższa lista będzie stale aktualizowana.

