LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - po roku ciszy wreszcie nowe informacje

LEGO Star Wars: Skywalker Saga było przekładane już tyle razy, że wiele osób zapomniało o powstawaniu gry. Wszyscy, którzy na nią czekają nie muszą mieć jednak powodu do obaw. Gospodarz wydarzenia Gamescom Opening Live Night, Geoff Keighley poinformował na swoim Twitterze, że zobaczymy całkowicie nowy zwiastun gry.

Wednesday! Don't miss a world premiere new look at LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (@LSWGame)@gamescom Opening Night Live, streaming at 11 am PT / 2 pm ET / 7 pm BST / 8 pm CEST.



Tune in at https://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/NLxX6vaFvb