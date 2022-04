LEGO Star Wars: The Skywalker Saga to najlepsza odsłona serii? Przegląd recenzji

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga jest już dostępna na rynku. Sprawdzamy, jak grę oceniają recenzenci z całego świata.

LEGO Star Wars The Skywalker Saga jest zdecydowanie najgorętszą premierą tego miesiąca. Od dawna fani Gwiezdnych Wojen oraz LEGO czekali na to, aby móc zagłębić się w świat inspirowany oryginalnymi filmowymi trylogiami, z charakterystyczną dla serii LEGO dawką humoru. Czy Travellers Tales sprostało oczekiwaniom graczy?

W chwili pisania tego artykułu, w serwisie Metacritic LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ma ocenę 83/100, na podstawie 24 recenzji. Trzeba przyznać, że jest to świetny wynik. Co na temat nowej gry sądzą oceniający z redakcji z całego świata?

Adam Moreno - Gaming Trend - 95/100

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga przenosi gry LEGO na nowy poziom (...). Ponad 300 postaci do odblokowania, ponad 1000 klocków do zebrania i ponad 20 planet do odkrycia. Każdy fan "Dawno, dawno temu w odległej Galaktyce" znajdzie coś dla siebie.

Jamie Russo - Screen Rant - 90/100

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga jest niezwykle zabawna, a przy zaledwie kilku problemach z mechaniką, zapewnia naprawdę przyjemne i charakterystyczne dla Gwiezdnych Wojen wrażenia.

Gabriel Fuentes - Generacion Xbox - 89/100

Najnowszy wpis z serii LEGO od Travellers Tales to wszystko, czego możesz sobie życzyć. Ogromna kolekcja 9 filmów o Gwiezdnych Wojnach w spektakularnym i zabawnym stylu LEGO.

Dean James - Dual Schockers - 85/100

LEGO znalazło bardzo wyjątkową niszę w grach, a mimo to wciąż są coraz lepsze. Nawet jeśli prawdopodobnie nie zmieni to myślenia tych, którzy nie lubią gier z serii LEGO, prezentacja galaktyki, humor i ogólna radość, jakie można znaleźć w tych odtworzeniach każdego filmu sprawiają, że LEGO Star Wars: The Skywalker Saga jest wart kupienia.

Andrew Reiner - Game Informer - 80/100

[Gra - dop. red.] daje to samo uczucie przytłoczenia, co otwieranie kolekcji filmów Blu-Ray i niewiedza, od któego należy zacząć. Gracz może w dowolnym momencie przeskakiwać między trylogiami i zbaczać ze ścieżki fabularnej,a by eksplorować odległą galaktykę. Niektóre odkrycia mogą być nudne, ale inne mogą dostarczyć czegoś wspaniałego, jak Babu Frik jako grywalna postać, lub zobaczenia, jak wygląda sypialnia Kylo Rena.

Rebecca Spear - Windows Central - 80/100

Jeśli jesteś fanem serii Gwiezdne Wojny, pokochasz humorystyczny akcent, który LEGO stawia na twoich ulubionych postaciach (...). Wszystkie 9 filmów jest w grze i możesz zagrać w dowolną trylogię w dowolnej kolejności. Co więcej, gra oferuje wiele możliwości powtórek, które zapewniają rozrywkę na wiele godzin.

