LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - wszystko, co wiemy o nowej grze ze świata LEGO i Gwiezdnych Wojen [25.03.2022]

Już niedługo na rynku zadebiutuje nowa gra z serii LEGO, której akcja będzie osadzona w świecie Gwiezdnych Wojen.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga to kolejna gra z serii LEGO, której akcja zostanie osadzona w świecie Gwiezdnych Wojen. Zgodnie z zapowiedziami twórców możemy liczyć na ogromną i wypełnioną znajomymi postaciami i miejscami opowieść. Przedstawiamy wszystko, co do tej pory wiadomo na temat najnowszej gry Traveller's Tales.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - data premiery

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga zadebiutuje na rynku już 5 kwietnia tego roku i będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 i Nintendo Switch. Gra zostanie wydana w pełnej polskiej wersji językowej.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - fabuła

Podczas rozgrywki poznamy historię, która została opowiedziana we wszystkich 9 pełnoprawnych filmach z serii Star Wars. Sama fabuła filmów będzie jednak tylko oparciem dla twórców, ponieważ nie będzie to wierne odwzorowanie wszystkich wydarzeń. Znając wcześniejsze gry z serii LEGO, możemy spodziewać się, że znane nam historie zostaną opowiedziane w charakterystyczny dla tej stylistyki sposób, ze sporą dawką humoru. Fabuła jest tylko pretekstem do zwiedzania kolejnych lokacji, nieskrępowanego machania mieczem świetlnym i rozbijania zbudowanych z klocków Startrooperów.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - rozgrywka

W LEGO Star Wars: The Skywalker Saga nie mamy się co spodziewać wielkiej rewolucji w kwestii rozgrywki, jednak twórcy wprowadzili kilka istotnych nowości. Do dyspozycji dostaniemy ogromną liczbę bohaterów, którymi będziemy mogli sterować. Wcielimy się np. w Luke'a Skywalkera, Obi Wana czy też Hana Solo. Zasiądziemy także za sterami statków powietrznych, m.in. Sokoła Millenium.

Będziemy mogli podróżować pomiędzy różnymi planetami i swobodnie na nich lądować. Poszczególne lokacje zostały stworzone z wielką pieczołowitością. Artyści odpowiedzialni za ich modele przykładali ogromną wagę do detali i tego, aby jak najwierniej odwzorować poszczególne elementy danych systemów.

Jak wspomniałem wcześniej, historia będzie oparta na 9 filmach z serii Star Wars. Poszczególne segmenty gry będą podzielone na 3 trylogie. Nie będziemy jednak musieli przechodzić ich po kolei. Tylko od nas zależy, czy rozpoczniemy od historii Anakina Skywalkera, czy jednak zdecydujemy się na wydarzenia, rozgrywające się dużo później. Każdy z filmów został podzielony na pięć misji, co oznacza, że w grze rozegramy aż 45 poziomów. Gry z serii LEGO mają jednak to do siebie, że do ulubionych momentów często się wraca.

Twórcy mocno skupili się na wprowadzeniu zmian w kwestii walki w porównaniu z poprzednimi grami. Korzystając z mieczy świetlnych będziemy mogli wyprowadzać lekkie i ciężkie ataki oraz łączyć je w kombinacje. Otrzymamy także nowy kąt widzenia przeznaczony dla postaci korzystających z broni dystansowej.

Wybór postaci także będzie bardzo szeroki, ponieważ do dyspozycji mamy dostać ponad 300 grywalnych postaci. Jednak to jeszcze nie koniec.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - nowe postacie w DLC

W ramach dodatkowej zawartości w grze LEGO Star Wars: The Skywalker Saga otrzymamy 7 pakietów DLC, które wprowadzą do rozgrywki postacie znane ze spin-offów i seriali.

The Mandalorian Season 1

Din Djarin

Greef Karga

Cara Dune

IG-11

Kuiil

Baby Yoda (niegrywalny)

The Solo: A Star Wars Story

Han Solo

Chewbacca

Lando Calrissian

Qi'ra

Tobias Beckett

Enfys Nest

The Classic Character

Luke Skywalker

Princess Leia

Han Solo

Darth Vader

Lando Calrissian

Trooper Pack

Death Trooper

Incinerator Trooper

Range Trooper

Imperial Shore Trooper

Mimban Trooper

Rogue One

Jyn Erso

Bodhi Rook

Cassian Andor

K-2SO

Chirrut Imwe

Baze Malbu

Krennic

The Mandalorian Season 2

Ashoka Tano

Boba Fett

Bo Katan

Fennec Shand

Moff Gideon

The Bad Batch

Hunter

Wrecker

Tech

Crosshair

Echo

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - wymagania sprzętowe

Minimalne

System : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Procesor : Intel Core i5-2400 lub AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-2400 lub AMD Ryzen 3 1200 Pamięć RAM : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Karta graficzna : GeForce GTX 750 Ti lub Radeon HD 7850

: GeForce GTX 750 Ti lub Radeon HD 7850 DirectX : V11

: V11 Dysk: 40 GB dostępnej przestrzeni

Rekomendowane

System : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Procesor : Intel Core i5-6600 lub AMD Ryzen 3 3100

: Intel Core i5-6600 lub AMD Ryzen 3 3100 Pamięć RAM : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Karta graficzna : GeForce GTX 780 lub Radeon R9 290

: GeForce GTX 780 lub Radeon R9 290 DirectX : V11

: V11 Dysk: 40 GB dostępnej przestrzeni

LEGO Star Wars Skywalker Saga - nowy zwiastun [Aktualizacja 25.03.2022]

W sieci dostępny jest nowy zwiastun. Szykuje nam się świetna opowieść i prawdopodobnie jedna z najlepszych gier spod znaku LEGO.

