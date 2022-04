LEGO Star Wars – najlepsze zestawy klocków dla fanów Gwiezdnych wojen [TOP 10]

Szukacie ciekawych zestawów klocków LEGO Star Wars? Już nie musicie, przedstawiamy wam 10 najlepszych i najciekawszych modeli LEGO dla największych fanów Gwiezdnych wojen.

Spis treści

Śmiało możemy stwierdzić, że najsłynniejsze klocki na świecie – LEGO, należą już do najważniejszych elementów kultury popularnej. Kolaboracja z wieloma znanymi markami jak: Marvel, DC, Disney, Minecraft, Stranger Things czy Star Wars, pozwoliła duńskim klockom tylko umocnić swoją pozycję. W sprzedaży znajdziemy setki zestawów, których ceny sięgają od kilkunastu do nawet kilku tysięcy złotych.

Dziś postanowiliśmy skupić się na zestawach klocków dla fanów Gwiezdnych Wojen. Kolekcja LEGO Star Wars obejmuje już kilkadziesiąt pozycji zarówno dla młodszych, jak i starszych odbiorców. Jeśli ktoś bowiem uważa, że klocki LEGO są dla „małych dzieci”, to jest w ogromnym błędzie. Pomijając już serie dedykowane dorosłym kolekcjonerom, to i w ramach klasycznych, standardowych zestawów, są takie, które przeznaczone są dla starszych odbiorców. Przedstawiamy wam zatem najlepsze zestawy LEGO Star Wars.

LEGO Star Wars - Mikromyśliwiec Brzeszczot

Mikromyśliwiec Brzeszczot (fot. LEGO)

Na początek przedstawiamy wam jeden z najmniejszych zestawów z serii LEGO Star Wars, który może posłużyć jak idealny prezent zarówno dla starszy, jak i młodszych kolekcjonerów. W jego skład wchodzi miniatura statku kosmicznego oraz figurka przedstawiająca bohatera serialu Mandalorian.

Liczba elementów: 98

Dla kogo: osoby powyżej 6 roku życia

Cena: 32,99 - 45,99 zł

LEGO Star Wars - Żołnierze-klony z 501. legionu

Żołnierze-klony z 501. legionu (fot. LEGO

Zestaw „Żołnierze-klony z 501. legionu” to zainscenizowane starcie klonów z 501 legionu z droidami bojowymi z armii separatystów. W jego skład wchodzą m.in.: śmigacz BARC, maszyna krocząca AT-RT (z ruchomymi nogami) oraz aż 6 figurek (4 klony i 2 droidy).

Liczba elementów: 285

Dla kogo: osoby powyżej 7 roku życia

Cena: 103 - 139,99 zł

Hełm Mandalorianina

Hełm Mandalorianina (fot. LEGO)

Zdaniem wielu fanów serial telewizyjny „The Mandalorian” to najlepsze co spotkało Gwiezdne wojny od wielu lat. Tytułowy Mandalorian (Din Djarin) to nowa postać w uniwersum, która skradła serca widzów na całym świecie. Nic zatem dziwnego, że zawitał on również do świata LEGO. Zestawów inspirowanych serialem jest mnóstwo, ale jeden z nich wyróżnia się szczególnie. Jest to wierna replika charakterystycznego hełmu z beskaru, który przywdziewa Mandalorianin. Zestaw ten do idealny prezent dla wymagających kolekcjonerów i fanów Star Wars.

Liczba elementów: 584

Dla kogo: osoby powyżej 18 roku życia

Cena: 219 - 279,99 zł

LEGO Star Wars - Hełm Dartha Vadera

Hełm Dartha Vadera (fot. LEGO)

Będąc już przy niezwykłych zestawach klocków LEGO, warto podkreślić, że w skład serii Star Wars wchodzi również kolekcja kultowych hełmów ze świata Gwiezdnych Wojen. Nie tylko Mandalorianin otrzymał swój model, ale również „mroczny szturmowiec”, Boba Fett czy Darth Vader. Ten ostatni zasłużył sobie na największy zestaw w kolekcji, liczący sobie aż 834 elementy.

Liczba elementów: 834

Dla kogo: osoby powyżej 18 roku życia

Cena: 249 - 329,99 zł

LEGO Star Wars - Diorama: Zgniatarka odpadów na Gwieździe Śmierci

Diorama: Zgniatarka odpadów na Gwieździe Śmierci (fot. LEGO)

„Diorama: Zgniatarka odpadów na Gwieździe Śmierci” to jeden z najnowszych zestawów z serii LEGO Star Wars (w Polsce dostępny od 26 kwietnia 2022). Przedstawia on wiernie odwzorowaną, kultową scenę z filmu „Gwiezdne Wojny: Nowa nadzieja”, w której to Luke Skywalkera, Han Solo, księżniczka Leia oraz Chewbacka starają się uciec ze zgniatarki odpadów, a pomagają im w tym C-3PO i R2-D2. Zestaw ten wzbogacono o kilka ciekawych funkcji, jak np. ruchome ściany, co pozwala samemu wprawić w ruch legendarną scenę. Jest to zatem idealny prezent, który nie tylko sprawi sporo radości podczas składania, ale również imponująco będzie prezentował się na półce.

Liczba elementów: 802

Dla kogo: osoby powyżej 18 roku życia

Cena: 429,99 zł

LEGO Star Wars - Sala tronowa Boby Fetta

Sala tronowa Boby Fetta (fot. LEGO)

"Sala tronowa Boby Fetta" to zestaw klocków LEGO inspirowany serialem "The Book of Boba Fett", który opowiada losy słynnego łowcy nagród. W skład zestawu wchodzą pałac z salą tronową kuchnią oraz miejscem do grillowania. Do tego możemy liczyć na aż 7 figurek LEGO, które przedstawiają m.in. takie postacie jak: Boba Fett, Fennec Shand, Bib Fortuna czy Quarren.

Liczba elementów: 732

Dla kogo: osoby powyżej 9 roku życia

Cena: 359 - 479,99 zł

R2-D2 - LEGO Star Wars

R2-D2 - LEGO Star Wars (fot. LEGO)

R2-D2 nie trzeba nikomu przedstawiać. Jeden z najsłynniejszych droidów z całej historii Gwiezdnych Wojen doczekał się własnego zestawu klocków LEGO. Co więcej, jest to jeden z najciekawszych modeli, jakie możemy obecnie dostać. Składa się bowiem na niego wierna kopia R2-D2 o rozmiarach 31 x 19 x 15 cm (wys. / szer. / głęb.).

Liczba elementów: 2314

Dla kogo: osoby powyżej 18 roku życia

Cena: 865 - 949,99 zł

LEGO Star Wars - Kantyna Mos Eisley

Kantyna Mos Eisley LEGO Star Wars (fot. LEGO)

Kantynę Mos Eisley znają wszyscy fani Gwiezdnych Wojen. To właśnie tu Moc połączyła losy Hana Solo, Chewbacci, Luke'a Skywalkera i Obi-Wana Kenobiego. W tym ogromnym zestawie znajdziecie nie tylko wiernie odwzorowaną (i składaną) kantynę, ale również aż 21 figurek LEGO w tym kilka unikalnych, niedostępnych nigdzie indziej.

Liczba elementów: 3187

Dla kogo: osoby powyżej 18 roku życia

Cena: 1280 - 1649,99 zł

AT-AT - LEGO Star Wars

AT-AT LEGO Star Wars (fot. LEGO)

AT-AT to jedna z najsłynniejszych maszyn kroczących z uniwersum Star Wars. Gigantyczne rozmiary i kultowa scena z filmu "Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje" sprawiły, że już na stałe zapisała się ona na kartach historii. W ramach "LEGO Ultimate Collector Series" możecie zakupić zestaw klocków, który pozwoli wam zbudować własną, wierną replikę AT-AT. Maszyna krocząca LEGO imponuje rozmiarami (62 x 24 x 69 cm – wys./szer./głęb.) i dbałością o detale. Model ten posiada ruchome nogi i kokpit, w którym można umieścić figurki. Oprócz kultowego AT-AT, w zestawie znajdują się również: 9 figurek i 2 ścigacze.

Liczba elementów: 6785

Dla kogo: osoby powyżej 18 roku życia

Cena: 3599 - 3749,99 zł

Sokół Millennium – LEGO Star Wars

Sokół Millennium LEGO Star Wars (fot. LEGO)

Na naszej liście nie mogło zabraknąć jeszcze jednego, wyjątkowego zestawu klocków LEGO z uniwersum Gwiezdnych wojen. Mowa oczywiście o wiernej replice legendarnego statku Hana Solo – Sokóła Millenium. Model ten mierzy 83 x 60 cm i składa się z ponad 7500 elementów. Dzięki zdejmowanym elementom kadłuba możliwa jest eksploracja wnętrza statku. W zestawie Sokół Millenium znajduje się również 8 figurek inspirowanych zarówno klasyczną trylogią Gwiezdnych wojen, jak i najnowszymi odsłonami cyklu, w tym: Han Solo, Chewbacca, księżniczka Leia, C-3PO, Rey czy BB-8.

Liczba elementów: 7541

Dla kogo: osoby powyżej 16 roku życia

Cena: 3253 - 3749,99 zł

