LEGO Super Mario - znamy cenę i szczegóły klocków nie tylko dla dzieci

Mario w wersji LEGO? Już 1 sierpnia b.r. można będzie nabyć zestaw, pozwalający na kreatywną zabawę w klimacie klasyki gier wideo.

Zestaw LEGO Super Mario został dzisiaj zaprezentowany publicznie. Jest to pierwszy z serii - jednak nie wiemy jeszcze, kiedy pojawią się kolejny. Liczy sobie 231 elementów oraz figurkę tytułowego bohatera - może on zmieniać mimikę twarzy, za co odpowiadają specjalne wyświetlacze LCD. Możliwe jest aż 100 różnych wyrazów twarzy, będących reakcją na wykonywany ruch. Ponadto dyskretnie wbudowane głośniczki odtwarzają charakterystyczne dla gier z Mario dźwięki i melodyjki. Postać jest zasilana dwiema bateriami AAA. Jej możliwości prezentuje poniższy filmik:

Zestaw LEGO określony jest jako "startowy" i składa się z 231 elementów, w tym siedmiu interaktywnych klocków funkcyjnych. Jak pokazał to filmik, elementy to chmurki, drzewka, skocznie, murki, a także Goomba i Bowser Jr. Zabawę uatrakcyjnia aplikacja, która pomaga w ułożeniu plansz oraz doradza w planowaniu misji dla bohatera.

LEGO Super Mario to klocki przeznaczone dla użytkowników od 6. roku życia. Producent ustalił cenę zestawu na 249,99 zł. W sprzedaży pojawi się dokładnie 1 sierpnia. Do tego czasu polecamy gry wideo i klocki LEGO osadzone w klimatach Gwiezdnych Wojen.