LEGO The Lord of the Rings za darmo

Serwis Humble Bundle udostępnił za darmo pełną wersję gry LEGO The Lord of the Rings. Oferta jest ograniczona czasowo, więc warto się pośpieszyć!

LEGO The Lord of the Rings to przygodowa gra akcji, oparta na ekranizacji Petera Jacksona. Pozwala na wcielenie się w bohaterów niezwykłej podróży poprzez krainy Śródziemia oraz zniszczenie Jedynego Pierścienia. Produkcja wiernie odtwarza lokalizacje, takie jak Moria czy Mordor, a otwarta struktura rozgrywki pozwala na swobodną eksplorację każdego obszaru. Można również tworzyć własne przedmioty, korzystając ze znajdywanych i zdobywanych materiałów. Za wykonywanie zadań czeka nagroda - w całej rozgrywce można odblokować aż 80 sterowalnych postaci, a więc można wejść w skórę nie tylko Aragorna czy Froda.

A jak zyskać LEGO The Lord of the Rings na własność? To proste - wystarczy przejść na stronę Humbe Bundle, a następnie zapisać się do newsettlera. Wymagane jest tylko podanie adresu e-mail, na który przyjdzie potwierdzenie subskrypcji. Następnie można wrócić na stronę i wybrać opcję Get the Game - a następie Get it now. Na skrzynkę mailową przyjdzie potwierdzenie otrzymania - należy kliknąć na grafice, aby przejść znowu na stronę HB, gdzie na dole (może być konieczne przewinięcie) znajduje się przycisk Reedem your code. Zostanie pokazany kod, który należy użyć na swoim koncie Steam. I gotowe!

Akcja rozdawania LEGO The Lord of the Rings trwa do soboty, 22 grudnia, do godziny 22:00. Kody można wykorzystać do 27 grudnia b.r. Ale po co czekać - kliknij tutaj, aby od razu przejść na stronę Humbe Bundle!