LG BU50NST - biznesowy projektor laserowy

Przedsiębiorstwa wykorzystujące projektory np. podczas konferencji bądź prezentacji może zainteresować model LG BU50NST. Jest to urządzenie, które może wyświetlać obraz w rozdzielczości 4K UHD, oferuje połączenie bezprzewodowe, a także cechuje się jasnością na poziomie 5000 lumenów według normy ANSI. Kluczową informacją może również okazać się to, że źródłem światła jest laser, co w praktyce będzie niezwykle ekonomiczne, a to ważne - szczególnie w biznesie. Projektor bowiem może działać nawet przez siedem lat. Zaznaczając, że będzie pracował przez osiem godzin dziennie.

Wygląd zewnętrzny i zawartość opakowania

LG BU50NST cechuje bardzo prosty design, co jest niezwykle cenione w biznesie. Producent duży nacisk położył na odpowiednie chłodzenie podzespołów. Widać to szczególnie po froncie, bocznym panelu i tylnej części obudowy, gdzie zastosowano duże otwory wentylacyjne. Pozostając przy wyglądzie urządzenia, na przedniej części, rzecz jasna umieszczono lampę. Z tyłu natomiast mamy do dyspozycji szereg portów. Wśród nich wyjście dźwięku 3,5 mm jack, dwa HDMI, dwa USB 2.0, RS-232C oraz RJ-45.

Projektor waży 9,8 kg, natomiast jego wymiary to 37 cm x 15 cm x 29 cm (szerokość x wysokość x głębokość). W zestawie znajdziemy oczywiście LG BU50NST, a także pilot sterowania, instrukcję obsługi oraz przewód zasilający.

LG BU50NST - technologia, użytkowanie

Ten biznesowy model wyposażony w laser wyświetla obraz w UHD 4K, czyli w 3840 x 2160 pikseli. Wysoka rozdzielczość pozwala na uzyskanie przede wszystkim ostrego, a co za tym idzie szczegółowego obrazu. Dzięki temu nie będziemy musieli martwić się o to, że na przykład podczas konferencji, czy prezentacji w szkole ktoś będzie narzekał na trudność odczytu materiałów. Krótko mówiąc - problem ten w przypadku LG BU50NST znika. Producent zastosował technologię pozwalającą na przetwarzanie meta-danych HDR. To z kolei oznacza, że obraz będzie bardziej naturalny i szczegółowy. W praktyce nawet materiały wideo Blu-ray będą cechowały się wysoką jakością. Przyjemność z “odczytu” będzie stała na wysokim poziomie. Pomoże w tym również szeroka gama kolorów i wysoki współczynnik kontrastu. Czerń jest prawdziwie… czarna. Dzięki czemu na przykład zacienione miejsca będą łatwe w odczycie. Oczywiście wraz z wysoką rozdzielczością w parze idzie odpowiednia przekątna, którą możemy uzyskać. Mowa o trzystu calach, co sprawia, że nawet w dużej sali odbiór prezentacji, wykresów czy innych materiałów będzie bardzo komfortowy.

Dużym atutem tego modelu jest dwunastopuntkowa korekta geometrii obrazu, a także lens shift i zoom optyczny 1,6x. W praktyce pozwala to na precyzyjne umieszczenie obrazu bez konieczności pochylania projektora oraz korzystania z różnych funkcji mających na celu korekcję trapezu. Pozostając przy technologii lens shift, mamy do dyspozycji zmianę na poziomie 50 % w przypadku przesunięcia góra/dół i po 20% lewo/prawo. Dużym atutem jest również zastosowany procesor obróbki obrazu. W skrócie chodzi o cyfrową zmianę narożników, dzięki czemu nie musimy montować projektora idealnie do osi ekranu, co zazwyczaj jest wymagane w przypadku modeli z laserem. Warto również pochwalić producenta za niski poziom generowanego przez projektor dźwięku, który w trybie normalnym wynosi 27 dB, w trybie eco 26 dB, a przy wysokiej jasności 29 dB.

Idealny do przedsiębiorstw, szkół i uczelni

LG chwali się, że model BU50NST jest świetnym projektorem jakości korporacyjnej. Będzie to więc idealny sprzęt wykorzystywany podczas konferencji, spotkań biznesowych, ale także sprawdzi się na uczelniach (nawet na dużych aulach wykładowych), czy w szkołach. Głównie za sprawą wysokiej jakości gwarantowanej przez rozdzielczość 4K UHD, a także możliwości uruchomienia obrazu o przekątnej do trzystu cali.

Atutem projektora jest jego bardzo łatwa obsługa. Podłączamy go do źródła obrazu i za pomocą funkcji przesunięcia obiektywu, a także dzięki zoomowi optycznemu x1,6 możemy precyzyjnie dostosować rozmiar ekranu. Inną mocną stroną okazuje się wspominana już dwunastopunktowa regulacja kształtu obrazu. Korekta sprawi, że finalnie obraz będzie bardzo precyzyjny, a my nie będziemy musieli “kombinować” z przechyleniem projektora.

Kolejnym fajnym rozwiązaniem jest technologia mirroringu bezprzewodowego. W skrócie - możemy łączyć się z projektorem i przesyłać obraz zdalnie (MiraCast). Warto zaznaczyć, że webOS wbudowany w LG BU50NST łączy się z Internetem za pomocą Wi-Fi. Możliwość parowania za pomocą Bluetooth sprawia, że bez problemu podłączymy na przykład głośnik bezprzewodowy. Co prawda projektor posiada wbudowane głośniki stereo 10W, jednak dzięki łączności bezprzewodowej możemy uzyskać większą moc dźwięku. To istotne szczególnie w dużych salach projekcyjnych, gdzie głośność wbudowanych głośników może być niewystarczająca. W celu większej wygody podczas obsługi możemy podłączyć klawiaturę, mysz, bądź gamepada przez USB.

Jakość obrazu

Nie ma co ukrywać, projektory laserowe oferują najwyższą jakość obrazu. Dodajmy do tego jasność na poziomie 5000 ANSI, kontrast 3000000:1, technologię wyświetlania DLP, rozdzielczość natywną wynoszącą 3840 x 2160 pikseli i rzeczywiście mamy do dyspozycji sprzęt, który będzie zdecydowanie świetny praktycznie do każdej działalności. Docenią go zarówno lekarze, podczas wyświetlania wyników badań, jak i korporacje, gdzie analizowane są efekty pracy. Oczywiście, LG BU50NST będzie idealnie sprawdzał się na uczelniach, gdzie wymagana jest duża przekątna wyświetlanego obrazu. Z projektorami laserowymi często bywa tak, że muszą być ustawione idealnie na wprost ekranu projekcyjnego. W przypadku testowanego modelu na szczęście ten problem wręcz znika, bowiem funkcja quick corner, a także automatyczna korekta trapezu zapewniają wysoką ostrość obrazu bez względu na to, czy na przykład projektor jest delikatnie pochylony. Plusem jest również wbudowany system webOS, oraz wbudowana przeglądarka plików Office. To bardzo przydatna funkcjonalność, szczególnie podczas wyświetlania prezentacji, czy arkuszy kalkulacyjnych.

Podsumowanie

LG BU50NST to przede wszystkim projektor cechujący się świetnymi parametrami, a także kompaktową obudową. Laserowe źródło światła jest bardzo precyzyjne, dlatego też korzystając z tego modelu możemy cieszyć się idealną wręcz ostrością obrazu. Wbudowane funkcje ułatwiające nam konfigurację urządzenia, wiele portów we/wy, a także ciekawych rozwiązań jak choćby oprogramowanie webOS sprawiają, że jest to świetny, wręcz niezastąpiony kompan w biznesie.