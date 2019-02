LG G8 ThinQ oficjalnie. Nowe niespodziewane funkcje

Najnowszy model LG z serii G sprawia wrażenie dużo bardziej dopracowanego niż V50 ThinQ

LG G8 ThinQ nie jest rewolucyjnym smartfonem. Nie robi selfie w 4K, ani nie potrafi ładować bezprzewodowo innych urządzeń. Korzysta w większości z rozwiązań znanych z zeszłorocznego modelu G7 ThinQ, co oznacza, że nie ma potrójnego aparatu jak w V40. Mimo wszystko może to być jeden z ciekawszych smartfonów tego roku.

Design pozostał praktycznie nie zmieniony. G8 ThinQ to zasadniczo zeszłoroczny G7 ThinQ, z pionowym układem tylnych aparatów. G8 ThinQ jest typowym flagowcem od LG - jego projekt nie wyróżnia się pośród innych flagowców, a w środku znajdują się najlepsze podzespoły.

Źródło: pcworld

Specyfikacja techniczna:

Wyświetlacz: 6,1-calowy OLED Quad HD, 3120x1440, 564ppi

Procesor: Snapdragon 855

Pamięć operacyjna RAM: 6 GB

Pamięć masowa: 128 GB

Aparat: 16MP, f/1,9 + 12MP, f/1,5

Kamera przednia: 8 MP, f/1,7

Bateria: 3 500mAh

G8 ThinQ jest pierwszym urządzeniem z serii, w którym zastosowano ekran OLED, który wcześniej zarezerwowany był dla modeli z serii V.

Wyświetlacz w G8 ThinQ pełni także funkcję głośnika. LG chwali się, że dźwięku można słuchać nawet pod wodą.

Nowością jest także przednia kamera, która obserwuje użytkownika i dzięki wykorzystaniu czujnika Infineon jest w stanie zaoferować więcej niż rozpoznawanie twarz i ładne selfie. Za jej pomocą możemy sterować telefonem w unikalny sposób nazwany Hand ID i AirMotion.

Jeżeli LG dopracuje nowe funkcje pewnego dnia obsługa smartfona bez jego dotykania może stać się równie powszechna jak czytnik linii papilarnych czy pasek przycisków nawigacyjnych.

LG G8 ThinQ nadal posiada standardowy czytnik linii papilarnych z tyłu urządzenia, jednak jest to najmniej wygodny sposób na jego odblokowywania. Podobnie jak w przypadku iPhone'a G8 ThinQ umożliwia odblokowanie za pomocą rozpoznawania twarzy. LG twierdzi, że funkcja ta działa we wszystkich warunkach oświetleniowych za pomocą czujnika ToF.

O wiele bardziej rewolucyjny jest system Hand ID, drugi nowy bezpieczny sposób biometryczny pozwalający odblokować smartfon. Hand ID wykorzystuje czujnik podczerwieni do odczytu charakterystyki absorpcji hemoglobiny w żyłach ręki. Brzmi to jak z filmu Sc-Fi, ale o dziwo działa. Aby funkcja działała poprawnie trzeba poświęcić kilka minut, aby dowiedzieć się, gdzie umieścić rękę i w jakiej odległości trzymać telefon.

W tym momencie pewnie wiele osób zastanawia się po co wykorzystywać Hand ID skoro G8 ThinQ posiada rozpoznawanie twarzy oraz czytnik linii papilarnych. Wyjaśnienie jest proste. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób odblokowania telefonu leżącego na stole bez podnoszenia go.

Na wyposażeniu G8 ThinQ jest także AirMotion, który jest nowym systemem nawigowania po interfejsie, który pozwala wykonywać podstawowe polecenia bez dotykania ekranem. Podobnie jak Hand ID jest to niespodziewana funkcja. W chwili obecnej AirMotion jest bardziej dodatkiem niż funkcją, dla której będziemy chcieli kupić LG G8 ThinQ, ale producent na pewno będzie rozwijać tą technologię i za jakiś czas funkcja ta może stać się znakiem rozpoznawczym LG, tak jak kiedyś umieszczenie przycisków na pleckach.