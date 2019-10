LG G8X ThinQ - smartfon z dodatkowym ekranem już w Polsce

LG G8X ThinQ z dodatkowym ekranem LG Dual Screen jest od dziś w przedsprzedaży w sieci Plus.

Kilka dni po rozpoczęciu globalnej sprzedaży, LG G8X ThinQ z dodatkowym ekranem LG Dual Screen trafił do przedsprzedaży w Polsce! Smartfon dostępny jest od 25. października na wyłączność w sklepie online sieci Plus. W okresie przedsprzedaży LG G8X ThinQ będzie dostępny z prezentem o wartości 1499 zł.

Smartfon jest dostępny wraz z ofertą Plus Abonament w sprzedaży ratalnej na 24 lub 36 miesięcy. W ofercie dla nowych klientów Plus Abonament 30, jego cena wynosi: 1998,98 zł opłaty początkowej i 24 raty po 83 zł, lub opłata początkowa 1999 zł i 36 rat miesięcznych po 56 zł. Dla nowych klientów taryf Plus Abonament 40 i 50 opłata początkowa to 198,99 zł i 24 raty po 158 zł, lub opłata początkowa 199 zł i 36 razy po 106 zł. W ofercie dla klientów przedłużających umowę, LG G8X ThinQ jest dostępny wraz z ofertą Plus Abonament 40 i 50 a wysokość rat to 166,64 zł przez 24 miesiące lub 111,09 zł przez 36.

Dzięki zastosowaniu LG Dual Screen, czyli drugiego, odłączanego ekranu OLED, użytkownik może grać w mobilne gry, oglądać filmy i rozmawiać ze znajomymi… jednocześnie. Inne zastosowanie dodatkowego ekranu to możliwość przeglądania na przykład Instagrama i równoczesnego wyszukiwania stylizacji w sklepach internetowych. Odłączany wyświetlacz OLED sprawdzi się również podczas oglądania meczu i równoczesnego śledzenia statystyk lub dyskusji na temat jego przebiegu ze znajomym w czasie rzeczywistym. LG Dual Screen można w każdej chwili odpiąć i używać LG G8X ThinQ jak klasycznego smartfona. Smartfon spełnia normy militarne, jest wodoszczelny (IP68). Wyposażony został w dwa główne aparaty – tradycyjny i szerokokątny oraz przedni o rozdzielczości 32MP. Ma także głośniki stereo i przetwornik cyfrowo-analogowy Hi-Fi Quad DAC.

LG G8X ThinQ otrzymał Certyfikat Android Enterprise Recommended, co oznacza, że spełnia wysokie wymagania związane z wykorzystywaniem w firmie i jest rekomendowane przez Google jako narzędzie używane przez biznes.