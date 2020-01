LG G9 ThinQ - zdjęcia akcesoriów potwierdzają wygląd urządzenia

W sieci pojawiły się nowe fotografie przedstawiające LG G9 w przezroczystym pokrowcu. Nowy flagowiec nie zaoferuje rewolucyjnych zmian w wyglądzie.

Wszystko wskazuje na to, że LG w tym roku bardzo zachowawczo podeszło do projektowania swoich flagowych smartfonów. W sieci pojawiły się właśnie rendery, na których widać najnowszy model G9 ThinQ umieszczony w przezroczystym pokrowcu wykonanym z silikonu. Fotografie są w 100 procentach zgodnie z tymi przekazanymi jakiś czas temu przez OnLeaks.

Źródło: slashleaks.com

Wiemy, że LG zamierza na targach Mobile World Congress 2020 w Barcelonie zaprezentować dwa nowe smartfony. Do wydarzenia został nieco ponad miesiąc, a my nadal nie mamy zbyt wielu informacji na temat modeli G9 ThinQ i V60 ThinQ.

Okazuje się, że zdjęcia udostępnione przez OnLeaks i dzisiejsze rendery mogą przedstawiać nie LG G9 ThinQ , a jego większego brata - model V60 ThinQ.

Wszystko wskazuje na to, że podobnie, jak w zeszłym roku flagowe smartfony Koreańskiego producenta posiadać będą niemalże identyczny wygląd. To podejście odmienne do tego, które zastosował Samsung. Smartfony z serii Galaxy Note i Galaxy S na 2019 rok posiadają elementy charakterystyczne takie, jak brak złącza słuchawkowego w Galaxy Note 10 i aparat przedni z prawej strony ekranu w Galaxy S10.

Rendery ukazują plecki urządzenia, na których nie znajdziemy czytnika linii papilarnych. Możliwość jest tylko jedna - LG w końcu zdecydowało się na wbudowanie go w ekran. Z tyłu umieszczono aparat główny składający się z czterech matryc. Takie rozwiązanie staje się powoli standardem rynkowym.

Na dolnej krawędzi smartfona znalazło się miejsce nie tylko dla portu USB Typu C, głośników i mikrofonu. LG G9 ThinQ oraz LG V60 ThinQ mogą być jedynymi flagowcami na 2020 rok, które zaoferują gniazdo słuchawkowe Jack.

Oba smartfony zadebiutują na konferencji prasowej LG z okazji targów MWC 2020 w Barcelonie pod koniec lutego 2020 roku.

Źródło: gsmarena.com, slashleaks.com