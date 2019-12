LG Gram (2020) - wydajne, super-lekkie i z potężnymi bateriami

Firma LG zaprezentowała cztery nowel modele serii Gram. Laptopy słynące z ultra-lekkich obudów zamierzają kontynuować tradycje swoich poprzedników.

W 2020 roku linia laptopów Gram zostanie uzupełniona o cztery modele:

14- calowy 14Z90N,

14-calowy model 2w1 14T90N,

15-calowy 15Z90N,

17-calowy 17Z90N.

Ponownie za flagowy model LG uznaje wariant 17-calowy. Laptop jest wyposażony w ekran IPS o proporcjach 16:19 i rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli z 96% pokryciem palety sRGB. Za zasilanie odpowiedzialny będzie akumulator o pokaźnej pojemności 80 Wh. Taki sam trafi do mniejszego modelu z 15-calowym ekranem o rozdzielczości FullHD. Nieco mniejsze, choć nadal spore ogniwa znajdziemy w 14-calowych modelach - 72 Wh.

Każdy z nowych laptopów będzie napędzany przez procesor Intela 10. generacji oraz zamknięty w lekkiej obudowie spełniającej standardy odporności MIL-STD810G. Do tego wszystkie modele, poza konwertowalnym 14-calowym, zaoferują układy graficzne Intel Iris Plus oraz do 24 GB pamięci RAM (DDR4 3200 MHz).

Więcej informacji na temat cen i dostępności laptopów powinniśmy poznać po styczniowych targach CES w Las Vegas.

A tak prezentuje się specyfikacja najnowszych Gramów: