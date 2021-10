LG One:Quick - trzy ekrany do wspierania pracy i współpracy

LG One:Quick to produkty mające "przenosić komunikację w zespole na wyższy poziom". A jakie to produkty?

LG One:Quick to nazwa dla całej rodziny, w skład której wchodzą na początek trzy produkty: Quick Works (55CT5WJ), Quick Flex (43HT3WJ) oraz Quick Share (SC‑00DA). Wszystkie to dedykowane rozwiązanie do bezprzewodowego udostępniania obrazu z ekranu laptopa.

One:Quick Works dysponuje ekranem 55" z jakością obrazu 4K UHD. Służy do do wideokonferencji oraz ma zwiększać wydajności pracy np. w sali konferencyjnej. One:Quick Flex to ekran 43" 4K UHD. Zwraca uwagę został ruchomy stand, dzięki któremu łatwo można przemieszczać go w wybrane miejsca. Oba modele do działania wykorzystują Windows oraz połączenia bezprzewodowe (funkcja Quick Share).

One:Quick Flex. Foto: LG

One:Quick Works to model typu „all-in-one”. Ma wbudowany komputer PC z systemem Windows, zaawansowaną kamerę 4K UHD, mikrofon, głośniki oraz cyfrową tablicę interaktywną. Dostarczany jest z oprogramowaniem LG wspierającym wideokonferencje - One:Quick Remote Meeting. Ponadto użytkownicy mogą korzystać ze skrótów, aby bez trudu instalować popularne aplikacje do wideokonferencji i współpracy, takie jak Teams, Webex i Zoom.

W Polsce dostępny jest już model One:Quick Share. Modele One:Quick Works i One:Quick Flex będą dostępne w najbliższych tygodniach.

Źródło: LG