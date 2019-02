LG V40 ThinQ w Polsce - co wiemy?

Sieć Plus podała oficjalne, polskie ceny smartfona LG V40 ThinQ. Tanio nie będzie, ale czy jest za co płacić?

LG V40 ThinQ - specyfikacja

Choć pojawianiu się na rynku LG V40 ThinQ nie towarzyszyło takie zainteresowanie, jak choćby Galaxy S10, to specyfikacja robi wrażenia. Ma on wyświetlacz OLED 6,4", pokazujący obraz w rozdzielczości 1440x3120 pikseli i w proporcjach 19,5:9 ze wsparciem dla HDR 10. Napędza go do działania ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 845 z układem graficznym Adreno 630 i 6 GB RAM. Dostępne są dwie opcje pojemności: 64 GB i 128 GB. W obu przypadkach można korzystać z czytnika kart microSD. Łączność bezprzewodową gwarantuje wbudowany transmiter Bluetooth 5.0 i karta sieciowa Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Smartfon obsługuje LTE i NFC.

LG V40 ThinQ zwraca uwagę liczbą aparatów - jest ich aż pięć. Trzy na tyle: 12 Mpix f/1.5 + 16 Mpix f/1.9 + 12 Mpix f/2.4, a z przodu 8 Mpix f/1.9 + 5 Mpix f/2.2. Urządzenie dysponuje baterią o pojemności 3300 mAh, można ładować go bezprzewodowo, a dzięki technologii szybkiego ładowania będzie to szybka operacja. Jak widać całość prezentuje się świetnie. Niestety, cena za to wszystko jest niemal zaporowa, ale...

Smartfon LG V40 to wydatek (w zależności od dystrybutora) od 3799-3999 złotych. Dużo? Owszem, ale w sklepach internetowych sieci Orange i Play będzie on w tej cenie wraz z 49-calowym telewizorem LG 49UK6300. Można zatem załatwić dwa w jednym - smartfon i telewizor. A czy warto? Na to pytanie najlepiej odpowiedzieć sobie samodzielnie.