LG V50 przewidywana data premiery, cena i specyfikacja techniczna

LG V50 może być pierwszym telefonem z modemem 5G firmy. Czy V50 pomoże LG utrzymać rentowność działu mobilnego? W tym artykule zbieramy wszystkie informacje, jakie wiemy o LG V50 w tym przewidywaną datę premiery, cenę i specyfikację techniczną.

Źródło: techadvisor

Zazwyczaj smartfony LG z serii V prezentowane są w drugiej połowie roku, ale w tym oku według ETNews z Korei Południowej w tym roku V50 może zadebiutować razem z modelem G8 ThinQ podczas MWC.

LG organizuje konferencję prasową w Barcelonie 24 lutego, tuż przed oficjalnym rozpoczęciem targów MWC.

Istnieją plotki, że LG V50 będzie pierwszym modelem firmy z wbudowanym modemem 5G. Plotka ta poparta jest przeciekiem @evleaks z twitter'a. Evan Blass opublikował także zdjęcie LG V50 z modemem 5G dla operatora Sprint.

Oto ono:

LG V50 ThinQ for Sprint 5G pic.twitter.com/TNLQsYPgPS — Evan Blass (@evleaks) 16 lutego 2019

Zdjęcie i informację pochodzą z wiarygodnego źródła i wskazują na dostępność modelu 5G w USA. Nawet jeżeli tak się stanie, sieci nie są jeszcze obecnie przystosowane do obsługi 5G, więc w chwili obecnej modele z modemem 5G to bardziej chwyt marketingowy, a same korzyści z posiadania modemu 5G, przez dłuższy czas będę odczuwalne przez niewielką część użytkowników.

Samo LG potwierdziło wpisem na Instagram istnienie V50 nazywając go telefonem 5G bez skazy. Wygląda na to, że model ten ujrzymy razem z G8 na MWC, co jest dosyć nieoczekiwanym posunięciem ze strony LG.

Źródło: Instagram

Kiedy LG V50 zostanie zaprezentowany?

LG ma tendencję do prezentowania smartfonów z serii G w pierwszej połowie roku oraz skupiania się na serii V w drugiej połowie roku. Schemat ten sprawdzał się w ciągu ostatnich kilku lat. W tym roku również spodziewaliśmy się premiery LG V50 w okolicach października. Obecnie pogłoski mówią, że V50 może zostać zaprezentowany dużo wcześniej razem z modelem G8. ETNews twierdzi, że V50 zostanie wprowadzony do sprzedaży w marcu zarówno w USA, jak i w Europie.

Biorąc pod uwagę, że LG w październiku 2018 roku zastrzegło nazwy V50, V60, V70, V70, V80 i V90 możemy zakładać, że szybko nie zrezygnuje z tej linii smartfonów.

Ile będzie kosztować LG V50?

LG V40 podczas premiery kosztował 900$. Do Polski smartfon dopiero dociera. Obecnie Plus potwierdził, że będzie sprzedawał ten model. Jego cena za granicą jest podobna do ceny iPhone'a Xr oraz Galaxy Note 9. W Polsce prawdopodobnie V40 również będzie rywalizował z tymi smartfonami.

Według ETnews V50 w przeliczeniu z wonów będzie kosztował 900-1000 GBP, co w przeliczeniu daje aż 4500-5000 zł i stawia LG V50, jako konkurenta Galaxy S10+.

Jakie nowe funkcje będzie posiadał LG V50?

Model V40 został zmodernizowany w stosunku do modelu V30 dzięki smuklejszej, wyższej konstrukcji, lepszemu wyświetlaczowi OLED i dodatkowej kamerze tylnej.

Uważamy, za prawdopodobne jest, że LG spróbuje wyeliminować wycięcie w ekranie decydując się na umieszczenie przedniej kamery w ekranie w podobny sposób jak Samsung w Galaxy S10. LG takie nowości wprowadza zazwyczaj w modelach z serii G, ale również w V50 może zostać zastosowane to rozwiązanie.

Wielu producentów w 2018 roku projektowało smartfony z wycięciem w ekranie, a w 2019 roku będzie próbowało się go pozbyć.

LG V50 będzie też wspierać 5G.

LG obok Samsung jako jeden z niewielu obecnie producentów nadal stosuje standardowe gniazdo słuchawkowe Jack w swoich smartfonach. Mamy nadzieję, że w najnowszych modelach również go nie zabraknie. Tym bardziej, że LG słynie z montowania wysokie jakości przetwornika DAC, powodującego znaczny wzrost jakości odtwarzanego audio.

ETNews sugeruje że zastosowany zostanie procesor Snapdragon 855 wraz z 6 calowym ekranem QHD. Mówi się także o baterii z pojemnością wynoszącą 4000 mAh.

Mamy nadzieje, że LG wyciągnie wnioski z potknięć popełnionych podczas projektowania G7 ThinQ i V40, naprawi je w nowych modelach, a przede wszystkim skupi się na zaoferowaniu przystępnej ceny już na starcie. Jak wiemy obecnie smartfony LG momentalnie tracą na wartości. G7 ThinQ w Polsce podczas premiery oferowany był za 3499zł, a zamawiając go w sieci Play mogliśmy otrzymać 43 calowy telewizor 4K 43UK6300 w gratisie. Obecnie LG G7 ThinQ kosztuje około 1800zł i jest jednym z najtańszych flagowców z 2018 roku.