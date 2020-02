LG V60 ThinQ 5G wycieka w bazie Geekbench'a

Co nowego u LG? Geekbench zdradza specyfikację techniczną nadchodzącego V60 ThinQ.

Koronawirus pokrzyżował plany wielu producentom. Jednym z nich jest LG, które co roku na targach Mobile World Congress w Barcelonie, które w tym roku zostały odwołane prezentuje swoje flagowe smartfony. Koreańczycy od lat są bardzo przewidywalni w tej kwestii. Na rynku pojawiają się zawsze dwa flagowe urządzenia odpowiednio z serii G oraz V, gdzie pierwszy z modeli jest nieco niżej pozycjonowany.

Niestety w tym roku smartfony LG V60 ThinQ oraz LG G60 ThinQ nie zostaną zaprezentowane na targach Mobile World Congress.

Nie wiemy jeszcze dokładnie kiedy oraz w jaki sposób LG zaprezentuje swoje najnowsze flagowe smartfony na 2020 rok, ale dzięki bazie danych Geekbench poznaliśmy właśnie częściową specyfikację techniczną modelu LG V60 ThinQ 5G o oznaczeniu LGE LM-V600N.

Baza danych Geekbench'a nie informuje wprost o nazwie modelu, ale oznaczenie LM-V600N jasno wskazuje, że mamy do czynienia z LG V60 ThinQ. Wystarczy przypomnieć, że zeszłoroczny model V50 ThinQ posiada oznaczenie LM-V500N.

Według Geekbencha LG M-V600N pracuje pod kontrolą Androida 10, co nie powinno nikogo dziwić. Urządzenie zostało wyposażone w 8 GB pamięci operacyjnej. W chwili obecnej nie wiemy, czy LG zamierza wprowadzić kilka konfiguracji sprzętowych różniących się ilością pamięci, ale jest to mało prawdopodobne. Płyta główna smartfona został zidentyfikowana jako Kona, co wskazuje na obecność procesora Qualcomm Snapdragon 865 na pokładzie.

Snapdragon 865 i 8 GB pamięci operacyjnej, a także obecność modemy 5G to kluczowe elementy specyfikacji technicznej każdego flagowca z pierwszej połowy 2020 roku. Poza nimi LG V60 ThinQ zaoferuje również wyświetlacz z coraz mniej modnym wycięciem w ekranie, potrójny aparat główny oraz potężną baterię o pojemności 5000 mAh.

Koreańczycy nie zamierzają podążać za konkurencją i w LG V60 ThinQ obok portu USB Typu C wygospodarowano miejsca na klasyczne złącze słuchawkowe Jack.

Spodziewamy się, że smartfon zostanie zaprezentowany jeszcze w tym miesiącu.

