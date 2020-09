LG WING oficjalnie - rotacyjny smartfon zadebiutuje jeszcze we wrześniu

LG WING to smartfon z rotacyjnym ekranem. Koncept faktycznie zostanie zaprezentowany jako nadchodzące urządzenie z dwoma wyświetlaczami.

Podczas pierwszego wrześniowego weekendu LG opublikowało krótką notkę prasową. Za jeje pomocą przekazano, że koncept LG WING, który oglądaliśmy kilka dni temu zostanie oficjalnie zaprezentowany jako smartfon, który trafi do sprzedaży. Premiera ma odbyć się już 14 września 2020 roku.

LG WING

Po raz pierwszy informacje o urządzeniu rozkładającym się do pozycji przypominającej literę T pojawiły się w maju tego roku.

Nadchodzące urządzenie będzie częścią serii LG Explorer Project - "nowej kategorii urządzeń mobilnych, których celem jest odkrycie nowych sposobów interakcji z urządzeniami mobilnymi."

Firma oficjalnie potwierdziła, że LG WING będzie pierwszym urządzeniem z projektu Explorer.

Nowy smartfon czerpie z tradycyjnych form obudów, które znamy od lat. Większość konsumentów pamięta, że na rynku dostępne były telefony z wysuwaną obudową, które po przesunięciu lidera odkrywały wbudowaną klawiaturę numeryczną lub QWERTY (np. BlackBerry Priv).

W przypadku nadchodzącego smartfona LG WING użytkownicy otrzymają możliwość wysunięcia wyświetlacza dodatkowego i jednoczesnego obrócenia ekranu głównego do pozycji horyzontalnej.

LG od lat eksperymentuje z dodatkowymi ekranami i zawsze robi to po swojemu. Do tej pory do flagowych modeli można było dokupić etui wyposażone w drugi wyświetlacz. Koreańczycy w chwili obecnej nie planują projektowania i sprzedaży smartfonów z elastycznymi panelami. Jest to nadal niedopracowana i kosztowna technologia.

Nadchodzący LG WING, którego mogliśmy już zobaczyć na krótkim materiale wideo ma kosztować około 1000 dolarów.

