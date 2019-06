LG będzie sprzedawać laptopy - startuje przedsprzedaż ultrabooków z serii Gram

Pod koniec czerwca 2019 roku do Polski oraz trzech innych europejskich krajów trafiają laptopy od LG. Czym wyróżnia się seria oraz jakie są ceny? Tego i więcej dowiesz się czytając naszą relację z premiery

Spis treści

LG produkuje laptopy już od dłuższego czasu. Sama seria Gram również nie jest światową nowością - laptopy mogliśmy oglądać już na wielu imprezach targach takich, jak np. CES. Polski oddział koreańskiego producenta od dłuższego czasu przygotowywał się do konferencji, która miała odbyć się 27 czerwca. Na początku nie informowano zupełnie, jakie produkty mają zostać zaprezentowane. Teraz już wiemy, że Polska zaraz po Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Portugalii jest jednym z pierwszych krajów, gdzie będziemy mogli kupić nowe ultrabooki Gram. W sprzedaży pojawią się modele na rok 2019 wyposażone w procesory Intel Core i5 ósmej generacji (Whiskey Lake) oraz co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej i 256 GB nośnikami SSD NVM.e. Nie zabrakło również kilku ciekawych rozwiązań.

LG i laptopy - czy to dobre połączenie?

LG nie jest pierwszym producentem, który od niedawna zaczął interesować się na poważnie produkcją laptopów, a w szczególności ultrabooków. W 2016 roku na podobny krok zdecydowała się chińska firma Huawei, która pomimo obecnych problemów ma w swojej ofercie najlepiej sprzedającego się laptopa w Polsce - model MateBook D 14 z procesorem AMD Ryzen 2500U.

Koreański producent znany z dostarczania na rynek telewizorów oraz sprzętu RTV i AGD atakuje segment premium i nie zamierza bawić się w półśrodki. Każdy laptop wyróżnia się bardzo niską masą, a także możliwością rozbudowy pamięci operacyjnej oraz masowej. Nie zabrakło również szerokiego zestawu portów, wsparcia dla Thunderbolt 3 oraz klawiatury numerycznej w większych modelach. Przedsiębiorstwo chwali się także baterią, która ma zapewnić do 12 godzin (w 14 calowym modelu) normalnej pracy biurowej. W testach syntetycznych wynik ten ma wynosić do 23,5 godziny. Te deklaracje będziemy w stanie sprawdzić dopiero podczas testów.

Waga, waga i jeszcze raz waga

LG szumnie podkreślało, że ich laptopy są bardzo lekkie, ale to nie jedyna cecha charakterystyczna modeli Gram.

Koreańczycy pokładają duże nadzieje w sprzedaży komputerów na Polskim rynku. Na premierze pojawił się nawet Mr Howard Lee - President od LG Electronics Polska & CEE (Central Eastern Europe).

Przedstawiciele firmy skupiali się na tym, że nowe laptopy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić jak najlepsze doznania podczas użytkowania służbowego i prywatnego dla typowego użytkownika. Na początku usłyszeliśmy od dyrektora marketingu LG - Daniela Czoka kilka wykresów, które pokazują w jaki sposób korzystamy z laptopów. Przedstawiciele firmy podkreślali, że skupili się na stworzeniu bardzo lekkiego ultrabooka z potrzebnym zestawem portów oraz bardzo pojemną baterią (72 wHr).

LG Gram ma być sprzętem wszechstronnym, który służyć będzie zarówno do pracy, rozrywki, jak i codziennego korzystania na mieście. Przez godzinną premierę wielokrotnie powtarzano, że LG Gram jest na tyle lekki, że nie czuć go w plecaku. Pracownicy byli na tyle pewni siebie, że ważyli laptopy uczestników.

Niestety, ale nasz Microsoft Surface Pro 6 z klawiaturą Type Cover oraz Surface Pen w podobnej konfiguracji do 14 calowego Gram'a (i5, 8 GB, 256 GB) był lżejszy.

Ile w takim razie waży LG Gram? Oto masa poszczególnych modeli:

14 calowy Gram: 995 gram

15 calowy Gram: 1099 gram

17 calowy Gram: 1340 gram

Każde urządzenie jest bardzo lekkie, ale największe wrażenie wywarł na nas 17 calowy model, który za sprawą zmniejszonych ramek okalających ekran posiada rozmiar typowy dla 15,6 calowego laptopa, co zostało przedstawione na prezentacji - urządzenie spokojnie mieści się w torbie/plecaku przeznaczonym dla 15 calowego notebook'a.

Dodatkowo modele 15 oraz 17 calowe posiadają wbudowany blok numeryczny w klawiaturę, co jest rzadko spotykanym dziś już rozwiązaniem.

LG Gram 17

LG Gram z matrycą o przekątnej 17 cali to flagowy model, który oferowany będzie za 6999 zł. Na pokładzie znajdzie się procesor Intel Core i7 8565U, 8 GB RAM'u oraz 512 GB nośnik SSD. Urządzenie na pierwszy rzut oka jest o wiele mniejsze, niż w rzeczywistości. 1,34 kg masy powoduje, że laptop waży podobnie, do innych 13 calowych ultrabook'ów, ale jest od nich większy.

Jak na najdroższy model przystało LG Gram 17 posiada inną od pozostałych modeli matrycę. Jako jedyny oferuje matrycę IPS autorstwa LG o proporcjach 16:10 - pozostałe modele posiadają klasyczne proporcje 16:9. Rozdzielczość to WQXGA (2560 x 1600 pikseli). Chętnie zobaczylibyśmy tu matrycę w 4K, ale wybór mniejszej rozdzielczości ma z pewnością pozytywny wpływ na mniejsze obciążenie podzespołów, co przełoży się na czasy pracy na pojedynczym ładowaniu. Wracając do ładowania nie wiemy, jaki zasilacz dołączony będzie do zestawu oraz ile trwać będzie ładowanie. Wiemy jednak, że LG zdecydowało się na dedykowaną ładowarkę, co jest minusem.

Na prezentacji nie zabrakło porównania do innych 17 calowych modeli od konkurencji oraz poprzedniej generacji MacBook'a Air. Nie jest to dosyć miarodajna informacja, ponieważ LG porównywało Gram'a z klasycznymi 17,3 calowymi laptopami posiadającymi napęd i nie będącymi ultrabook'ami. Pomijając tę kwestię Gram był ponad dwukrotnie lżejszy od modelu firmy HP.

Możliwości rozbudowy

Za to należą się LG słowa uznania. Każdy z laptopów LG Gram niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na model 14, 15 czy 17 calowy oferuje możliwości rozbudowy. W środku znajduje się slot DDR4 na pamięci o częstotliwości taktowania do 2666 MHz (uważni czytelnicy zauważą błąd na slajdzie. Za jego pomocą możemy rozbudować pamięć operacyjną do 16 GB pracujących w trybie Dual-Channel. Nie zabrakło również drugiego złącza M.2 NVMe, które pozwoli na rozbudowę pamięci masowej. Nie wiemy jeszcze, czy laptopy wspierać będą konfiguracje RAID.

W przypadku, gdy zdecydujemy się na rozbudowę naszego laptopa powinniśmy skorzystać z darmowej usługi serwisowej w autoryzowanych serwisach LG. Przedstawiciele nie polecają samodzielnej zmiany konfiguracji laptopa w obawie, o jego ewentualne uszkodzenie. Wystarczy dostarczyć komputer do wybranego serwisu wraz z dodatkową pamięcią RAM lub SSD, a usługa zostanie wykonana nieodpłatnie w czasie do 72 godzin. Przy małym obłożeniu serwis może ją wykonać na miejscu.

Można także skorzystać z obsługi LG Express i zamówić kuriera, dzięki czemu usługa zostanie zrealizowana w trybie door-2-door. Na premierze zaprezentowano nam rozebrany model 15 calowego Gram'a z wolnymi slotami i baterią o pojemności aż 72 wHr.

Wytrzymałość

LG Gram to laptopy dedykowane użytkownikom, którzy często się przemieszczają. LG postanowiło zadbać o odpowiednią odporność sprzętu. Każdy model z serii Gram przeszedł rygorystyczne testy między innymi upadki z wysokości 70 cm i otrzymał certyfikację MIL-STD-810-G. Urządzenia wykonane są z tworzywa sztucznego, ale nie jest to zwykły plastik.

Porty

Pomimo znacznej redukcji masy LG w przeciwieństwie do Apple czy Huawei nie zdecydowało się na ograniczenie liczny portów. W każdym modelu znajdziemy 2x USB 3.0, USB Typu C z Thunderbolt 3, Jack oraz HDMI. 15 i 17 calowe modele posiadają dodatkowo port na linkę zabezpieczającą, a 17 calowy model dodatkowy (trzeci) port USB 3.0.

Specyfikacja techniczna

LG Gram to seria składająca się z bliźniaczych modeli. Rożnicę pomiędzy poszczególnymi urządzeniami są subtelne. Główną z nich jest oczywiście rozmiar matrycy i waga. Każdy laptop posiada procesor Intel Core i5 8265U (model 17 calowy wykorzystuje Intel Core i7 8565U), zintegrowaną kartę graficzną Intel UHD 620, 8 GB pamięci operacyjnej DDR4 oraz 256 GB lub 512 GB pamięci masowej M.2 NVMe.

Każdy model posiada także podświetlaną klawiaturę z możliwością regulacji intensywności podświetlenia. Możemy także na stałe włączyć podświetlenie, czego brakuje w wielu innych ultrabookach. Ukryto w niej również włącznik ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych. Touchpad jest szklany i wspiera wszystkie gesty Windows'a 10. Obsługuje również precyzyjne sterowniki systemu Windows.

Nie zabrakło również systemu ulepszającego jakość dźwięku. LG zdecydowało się na DTS Headphone X, który jest trochę mniej popularny od Dolby Atmos.

Cena i przedsprzedaż

Przedsprzedaż wszystkich modeli z serii LG Gram startuje już dziś - 27 czerwca. Za dystrybucje odpowiada sklep internetowy producenta, Morele.net oraz MediaMarkt (stacjonarnie oraz online). Przedsprzedaż potrwa do 17 lipca. Od 18 lipca startuje regularna sprzedaż.

Decydując się na zakup w przedsprzedaży producent przygotował ciekawe dodatki, które mogą skutecznie zachęcić do zakupu. Wybierając 14 calowy model lub 15 calowy model z 256 GB nośnikiem SSD możemy wybrać monitor LG 29WK500 lub smartfon LG Q60. Oba prezenty mają wartość około 1000 zł. Alternatywnie możemy wybrać rozszerzenie RAM o kolejne 8 GB, dedykowane etui oraz Office 365 na rok.

Kupując jedną z droższych konfiguracji otrzymamy pokrowiec oraz monitor LG 29WK500 lub smartfon LG Q60. Również w tym przypadku możemy zdecydować się na rozszerzenie RAM'u oraz Office 365, ale jest to mniej opłacalny dodatek.

Musimy pamiętać, że gratisów nie otrzymamy razem z laptopem. Po zakupie trzeba się zarejestrować na specjalnej stronie, a producent wyśle prezenty na wybrany adres.

Cena

W sklepach pojawią się cztery konfigurację LG Gram w 3 rozmiarach. Cennik otwiera 14 calowy model z 256 GB nośnikiem za 4999 zł. Pośredni 15 calowy egzemplarz kosztuje 5499 zł w wersji z 256 GB SSD (kolor srebrny) oraz 5999 zł w wersji z 512 GB SSD (kolor biały). Flagowy 17 calowy LG Gram kosztuje 6999 zł.

Podsumowanie, czyli czy LG odnalazło swoje miejsce na rynku?

Przed premierą obawialiśmy się, że LG zaprezentuje kolejnego ultrabook'a który zaginie w tłumie innych podobnych urządzeń. Segment ultrabook'ów jest dosyć mocno nasycony oraz stabilny. Na szczęście wydaje się, że koreański producent odnalazł w nim niszę dla swoich urządzeń. Z pewnością LG przywiązuje dużą wagę do laptopów LG Gram. Widać to między innymi po pojawieniu się samego dyrektora LG Polska na premierze. Doceniamy niską wagę, szeroki zestaw portów oraz możliwości rozbudowy. Również pierwsze wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Z ostateczną opinią musimy jednak jeszcze zaczekać do pierwszych testów LG Gram.