LG chce liczyć się liczyć sie na rynku smartfonów - od 2021 roku

Podczas targów CES 2020, szef LG zapowiedział, że firma podejmie działania, aby już w przyszłym roku być liczącym się graczem na rynku mobilnym.

Dział mobilny LG nie ma zbyt wielu powodów do radości. A mówiąc wprost - LG od dawna nie liczy się na smartfonowym rynku i daleko mu do wyników sprzedaży konkurencji. Ale podczas tragów CES 2020 Kwon Bong-seok, szef firmy, zapowiedział, że do końca 2021 roku będzie ona zarabiać na smartfonach. Nie padły żadne konkretne deklaracje, dotyczące planowanych działań ani modeli, poza zapowiedzią, że klienci otrzymają "ciekawe formy i rozwiązania". Jak na razie dział mobilny LG radzi sobie kiepsko - na początku 2019 roku odnotował stratę 72,5 mld USD, spowodowaną spadkiem sprzedaży aż o 40%.

W ubiegłym roku LG zaprezentowało pięcioobiektywowy V40 ThinQ, jednak jeden model nie wystarczy, aby podźwignąć dział mobilny z kryzysu, dlatego LG musi pracować nad kolejnymi ciekawymi rozwiązaniami. Trzeba jednak pamiętać, że dział mobilny to dla producenta rzecz drugoligowa. Jak pokazała to konferencja dwa dni temu, stawia on przede wszystkim na rozwiązania z zakresu smart home oraz telewizory. Dlatego mógłby nawet całkowicie wycofać się z rynku smartfonów - a skoro ma zamiar na nim powalczyć, wypada czekać na informacje na temat urządzeń, którymi ma zamiar zdobyć serca użytkowników.