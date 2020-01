LG chwali się wynikami finansowymi - dział mobile nadal na minusie

Kondycja finansowa LG wygląda zadowalająco, ale dział odpowiedzialny za produkcję smartfonów nadal jest piątym kołem u wozu.

LG wraz z Samsungiem są jednymi z największych firm technologicznych z Korei Południowej, które znane są z produkcji szerokiej gamy produktów od sprzętu AGD, aż po smartfony i smartwatche.

Źródło: lgnewsroom.com

Koreańczycy z LG przedstawili właśnie raport, w którym przedstawiono wyniki firmy za rok finansowy 2019. LG chwali się rekordową sprzedażą na poziomie 53 miliardów dolarów. Firma zanotowała zysk operacyjny w wysokości 2,07 miliarda dolarów. To wynik niższy o 10 procent w bezpośrednim porównaniu do 2018 roku, ale LG wyjaśnia go dodatkowymi wydatkami, które zostały poczynione w ramach rozwoju przyszłych technologii oraz działań marketingowych.

Najwięcej pieniędzy przyniosło LG Home & Air Solution Company. Spółka ta odpowiedzialna jest za jedną trzecią przychodów całego LG (18,29 miliarda dolarów) i większość zysku operacyjnego (1,7 miliarda dolarów). Oddział ten ustanowił nowy rekord w skali całej firmy zarówno pod względem przychodów, jak i zysków, które zostały osiągnięte w ostatnim roku finansowym.

Niestety spółka, która najbardziej nas interesuje, czyli LG Mobile Communications nadal nie radzi sobie najlepiej. Roczne przychody w wysokości 5,07 miliarda dolarów wygenerowały przy okazji aż 858,34 miliona dolarów straty. Wszystkiemu winne mają być wzmożone działania marketingowe, które miały pobudzić sprzedaż notabene bardzo ciekawych flagowych modeli, które pojawiły się na rynku na początku 2019 roku.

W najbliższej przyszłości włodarze LG zamierzają ciąć koszty, gdzie się da i skupić się na sprzedaży smartfonów 5G oraz urządzeń z wysokiej i średniej półki cenowej. LG obecnie odpuszcza sobie produkcję budżetowców. W najtańszym segmencie niepodzielnie rządzą Chińczycy z Redmi na czele.

LG Home Entertainment Corporation osiągnęło przychody na poziomie 13,73 miliarda dolarów, a zyski operacyjne wyniosły 833 miliony dolarów. Wynik jest porównywany z tym osiągniętym w 2018 roku.

Bardzo duży przychód wygenerowało LG Vehicle Component Solutions Company. Przychody w wysokości 4,65 miliarda dolarów wzrosły o 27 procent względem zeszłego roku.

Źródło: gsmarena.com, lgnewsroom.com