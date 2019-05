LG do 2030 roku zmniejszy o 50 proc. emisję CO2

Firma LG rozpoczęła ambitną inicjatywę Zero Carbon 2030, której celem jest skompensowanie w ciągu 12 lat emisji dwutlenku węgla w zakładach produkcyjnych na całym świecie.

Spis treści

Zero Carbon 2030

Zgodnie z szerszą strategią zrównoważonej działalności biznesowej, firma LG będzie wdrażać różnorodne programy w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji CO2, tak aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w swoich zakładach produkcyjnych na całym świecie o 50 procent w porównaniu do stanu z roku 2017. Działania te pomogą firmie LG zbliżyć się do ostatecznego celu, jakim jest neutralność węglowa – osiągnięcie zerowej netto emisji dwutlenku węgla poprzez zapewnienie równowagi między emisją a wychwytywaniem CO2. Realizując różnorodne strategiczne inicjatywy, firma obniży emisję dwutlenku węgla w swoich zakładach produkcyjnych na całym świecie z prawie 2 milionów ton odnotowanych w roku 2017 do 960 000 ton pod koniec roku 2030. Aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla podczas procesów produkcyjnych, firma LG będzie zwiększać wykorzystanie wysoko wydajnych instalacji produkcyjnych oraz technologii, opracowywanych z myślą o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

Dążąc do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, firma LG będzie rozbudowywać instalacje z odnawialnymi źródłami energii, wykorzystując rozwiązania z dziedziny energetyki słonecznej, a także aktywie stosować własne produkty z oferty dla przedsiębiorstw, takie jak agregaty chłodnicze o wysokiej sprawności, czy systemy zarządzania energią EMS (Energy Management Systems). Ponadto, rozszerzając projekty mechanizmu czystego rozwoju CDM (Clean Development Mechanism), firma LG planuje uzyskiwać jednostki poświadczonej redukcji emisji CER (Certified Emission Reduction). Perspektywiczne inicjatywy CDM promują czysty rozwój w krajach rozwijających się, umożliwiając firmom zobowiązanym do redukowania emisji dwutlenku węgla wdrażanie projektów w takich krajach, wykorzystując własny kapitał i technologie. Takie projekty mają kluczowe znaczenie dla uzyskania jednostek CER, które są przyznawane w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCC) po przeprowadzeniu dokładnej oceny.

Wyznaczając eko standardy

Jako pierwszy producent sprzętu AGD, który pozyskał jednostki CER w roku 2015, firma LG utorowała drogę do wykorzystywania energooszczędnych urządzeń AGD oraz umocniła swoją pozycję pioniera wśród przedsiębiorstw troszczących się o proekologiczne prowadzenie działalności. Do końca roku 2018, dzięki inicjatywom CDM firma LG uzyskała 340 000 ton jednostek CER. Kolejne kroki LG mające na celu konsekwentne zmniejszanie emisji dwutlenku węgla w miejscach pracy na całym świecie, jak również wdrażanie w zakładach produkcyjnych licznych projektów CDM zgodnie z postanowieniami UNFCC, odzwierciedlają nieustanne zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska